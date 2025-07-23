نتيجة الثانوية العامة 2025 .. ردّد 9 كلمات تبكيك فرحًا بالمجموع العالي

لعل نتيجة الثانوية العامة 2025 ، تعد هي أكثر وأهم ما يبحث عنه الطلاب والآباء والأمهات الآن حيث يمثل ظهور نتيجة الثانوية العامة 2025 كذلك أكبر مخاوفهم وأشدها ، و التي تم اعتمادها وإعلانها منذ ساعات قليلة ، لذا فقبل أن يلتهمك القلق جراء قرب ظهور نتيجة الثانوية العامة ، عليك بالتوجه إلى الله بالذكر والدعاء، فبه فقط تعود السكينة لقلبك ، ألا بذكر الله تطمئن القلوب ، كما أنه لا يرد القضاء إلا الدعاء، ومن ثم فإن دعاء عند ظهور نتيجة الثانوية العامة 2025 ، هو سبيلك للطمأنينة والتوفيق والنجاح .

نتيجة الثانوية العامة 2025 الآن عبر رابط سريع

ظهرت نتيجة الثانوية العامة 2025 برقم الجلوس على موقع صدى البلد ، عبر رابط سريع يمكن لطلاب الثانوية العامة من خلاله الاستعلام عن درجاتهم ، وهو :

https://natega.elbalad.news/

يأتي ذلك بعد اعتماد نتيجة الثانوية العام 2025 من محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، وإعلان ظهور نتيجة الثانوية العامة 2025 رسمياً.

رابط نتيجة الثانوية العامة 2025

ويتم الاستعلام عن نتيجة الثانوية العامة 2025 برقم الجلوس على موقع صدى البلد بشكل مجاني تماما بدون الحاجة إلى دفع أي رسوم.

ويذكر أن الاستعلام عن نتيجة الثانوية العامة 2025 برقم الجلوس على موقع صدى البلد ، لا يحتاج الطالب إلا الدخول على رابط نتيجة الثانوية العامة 2025 برقم الجلوس على موقع صدى البلد وإدخال رقم جلوسه بشكل سليم ، ثم الضغط على عرض النتيجة

رابط نتيجة الثانوية العامة 2025 برقم الجلوس

للتعامل مع رابط نتيجة الثانوية العامة 2025 برقم الجلوس ، لابد لكل طالب أن يكون حافظا لرقم جلوسه ليدخله بشكل صحيح وخالي من الأخطاء لضمان الحصول على نتيجة الثانوية العامة 2025 ببيانات دقيقة لا تحتمل الخطأ .

إدخال رقم الجلوس و الضغط على عرض النتيجة هما خطوتان لابد من اتمامهما بدقة على رابط نتيجة الثانوية العامة 2025 برقم الجلوس على موقع صدى البلد

يذكر أنه كان قد علم موقع صدى البلد خبرا سارا بشأن نتيجة الثانوية العامة 2025 ، حيث أكدت مصادرنا بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، أن نسبة النجاح في نتيجة الثانوية العامة 2025 وصلت 79.2% نظام جديد وفى النظام القديم 72.7%.

وتتاح نتيجة الثانوية العامة 2025 على رابط نتيجة الثانوية العامة 2025 برقم الجلوس على صدى البلد جميع المحافظات

https://natega.elbalad.news/ وللحصول على نتيجة الثانوية العامة 2025 من رابط نتيجة الثانوية العامة 2025 على صدى البلد يجب اتباع الخطوات التالية :

ادخل على رابط نتيجة الثانوية العامة 2025 برقم الجلوس على صدى البلد جميع المحافظات https://natega.elbalad.news/

ادخل على رابط نتيجة الثانوية العامة 2025 صدي البلد

اكتب رقم جلوسك بشكل صحيح

اضغط على عرض النتيجة

أدعية ظهور نتيجة الثانوية العامة

اللهم اجعلني من الباكين فرحًا وليس حزنا يا الله. اللهم سهل لي أموري وقر عيني بالمجموع العالي يا رب. اللهم عوضني خيرا واجعل آخر صبري رضا وجبر. اللهم وفقني إلى ما تحبه ليه وترضاه في دنياي وآخرتي. اللهم أرزقني النجاح والفلاح والتوفيق في قادم الأيام. اللهم سهل مطلبي وحقق مرادي واجعلني اسجد لك باكية من فرحة نجاحي في الثانوية العامة يا رب. اللهم وفقني واكتب لي النجاح والفلاح. يا رب اجعلني ممن يبكون فرحا ولا تجعلني من المقهورين يا أرحم الراحمين. اللهمّ إنّي أسألك خير المسألة، وخير الدعاء، وخير النجاح، وخير العمل، وخير الثواب، وخير الحياة، وخير الممات، وثبِّتني، وثقِّل موازيني، وحقق إيماني، وارفع درجاتي، وتقبَّل صلاتي، واغفر خطيئتي، وأسألك الدرجات العُلى من الجنة. يا حيُّ يا قيُّومُ، برَحمتِكَ أستَغيثُ، أصلِح لي شأني كُلَّهُ، ولا تَكِلني إلى نَفسي طرفةَ عينٍ. اللهم نجحني في الثانوية العامة وقر عيني بالمجموع الكبير يا رب إنك على كل شيء قدير. اللهمَّ مالكَ الملكِ تُؤتي الملكَ مَن تشاءُ وتنزعُ الملكَ ممن تشاءُ، وتُعِزُّ مَن تشاءُ، وتذِلُّ مَن تشاءُ، بيدِك الخيرُ إنك على كلِّ شيءٍ قديرٌ. رحمنُ الدنيا والآخرةِ ورحيمُهما، تعطيهما من تشاءُ، وتمنعُ منهما من تشاءُ، ارحمْني رحمةً تُغنيني بها عن رحمةِ مَن سواك. يا رب نجحني ولا تشمت في أعدائي. اللهمَّ إنِّي أعوذُ بك من الهمِّ والحزنِ، والعجزِ والكسلِ، والبُخلِ والجُبنِ، وضَلَعِ الدَّينِ، وغَلَبَةِ الرجالِ. اللهم إني عبدك ابن عبدك ابن امتك ناصيتي بيدك، ماضِ في حكمك، عدل في قضاؤك، أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك، أو علمته أحدًا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك أن تجعل القرآن ربيع قلبي، ونور صدري وجلاء حزني وذهاب همي".

دعاء عند إعلان نتيجة الثانوية العامة