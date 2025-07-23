قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
تنسيق الكليات 2025| 74% للطب .. ننشر الحدود الدنيا للكليات بالأرقام
باسم علي لاعب الأهلي والمقاولون يعلن اعتزاله كرة القدم
سعر أقل جرام ذهب اليوم الأربعاء 23-7-2025
الثاني جمهورية «علمي رياضيات» يتحدّث بثقة: الوزير مكلمنيش.. وأهدي التفوق لوالدي المريض
نتيجة الثانوية العامة 2025 .. ردّد 9 كلمات تبكيك فرحًا بالمجموع العالي
الأولى علمي رياضة: لم أكن أتوقع المركز الأول «والوزير مكلمنيش».. وهذه خطتي|فيديو
وزير الإعلام السوري: الانتهاكات في السويداء لم تكن مسئولية الدولة
لقاء مقلق وشهادة منسية.. فنانة أمريكية تكشف وقائع مقلقة وتطالب بالتحقيق مع ترامب في فضيحة إبستين
الأغلى في اللعبة.. ما سعر محمد صلاح بفانتازي الدوري الإنجليزي؟
بقرار جمهوري.. تجديد الثقة للدكتور طه إسماعيل عميدًا لـ طب كفر الشيخ
فكر قبل ما تقرر .. " الأسنان " تحذر طلاب الثانوية العامة بعد إعلان النتيجة
نتيجة الثانوية العامة 2025 ظهرت فهل الدعاء يغيرها؟ 3 حقائق تبدل قدرك من راسب إلى ناجح
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

ديني

نتيجة الثانوية العامة 2025 .. ردّد 9 كلمات تبكيك فرحًا بالمجموع العالي

نتيجة الثانوية العامة 2025
نتيجة الثانوية العامة 2025
أمل فوزي

لعل نتيجة الثانوية العامة 2025 ، تعد هي أكثر وأهم ما يبحث عنه الطلاب والآباء والأمهات الآن حيث يمثل ظهور نتيجة الثانوية العامة 2025 كذلك أكبر مخاوفهم وأشدها ، و التي تم اعتمادها وإعلانها منذ ساعات قليلة ، لذا فقبل أن يلتهمك القلق جراء قرب ظهور نتيجة الثانوية العامة ، عليك بالتوجه إلى الله بالذكر والدعاء، فبه فقط تعود السكينة لقلبك ، ألا بذكر الله تطمئن القلوب ، كما أنه لا يرد القضاء إلا الدعاء، ومن ثم فإن دعاء عند ظهور نتيجة الثانوية العامة 2025 ، هو سبيلك للطمأنينة والتوفيق والنجاح .

نتيجة الثانوية العامة 2025 الآن عبر رابط سريع

ظهرت نتيجة الثانوية العامة 2025 برقم الجلوس على موقع صدى البلد ، عبر رابط سريع يمكن لطلاب الثانوية العامة من خلاله الاستعلام عن درجاتهم ، وهو :

https://natega.elbalad.news/

يأتي ذلك بعد اعتماد نتيجة الثانوية العام 2025 من محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، وإعلان ظهور نتيجة الثانوية العامة 2025 رسمياً.

رابط نتيجة الثانوية العامة 2025
ويتم الاستعلام عن نتيجة الثانوية العامة 2025 برقم الجلوس على موقع صدى البلد بشكل مجاني تماما بدون الحاجة إلى دفع أي رسوم.

ويذكر أن الاستعلام عن نتيجة الثانوية العامة 2025 برقم الجلوس على موقع صدى البلد ، لا يحتاج الطالب إلا الدخول على رابط نتيجة الثانوية العامة 2025 برقم الجلوس على موقع صدى البلد وإدخال رقم جلوسه بشكل سليم ، ثم الضغط على عرض النتيجة

رابط نتيجة الثانوية العامة 2025 برقم الجلوس

للتعامل مع رابط نتيجة الثانوية العامة 2025 برقم الجلوس ، لابد لكل طالب أن يكون حافظا لرقم جلوسه ليدخله بشكل صحيح وخالي من الأخطاء لضمان الحصول على نتيجة الثانوية العامة 2025 ببيانات دقيقة لا تحتمل الخطأ .

إدخال رقم الجلوس و الضغط على عرض النتيجة هما خطوتان لابد من اتمامهما بدقة على رابط نتيجة الثانوية العامة 2025 برقم الجلوس على موقع صدى البلد

يذكر أنه كان قد علم موقع صدى البلد خبرا سارا بشأن نتيجة الثانوية العامة 2025 ، حيث أكدت مصادرنا بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، أن نسبة النجاح في نتيجة الثانوية العامة 2025 وصلت 79.2% نظام جديد وفى النظام القديم 72.7%.

وتتاح نتيجة الثانوية العامة 2025 على رابط نتيجة الثانوية العامة 2025 برقم الجلوس على صدى البلد جميع المحافظات

https://natega.elbalad.news/ وللحصول على نتيجة الثانوية العامة 2025 من رابط نتيجة الثانوية العامة 2025 على صدى البلد يجب اتباع الخطوات التالية :

ادخل على رابط نتيجة الثانوية العامة 2025 برقم الجلوس على صدى البلد جميع المحافظات https://natega.elbalad.news/

  • ادخل على رابط نتيجة الثانوية العامة 2025 صدي البلد
  • اكتب رقم جلوسك بشكل صحيح
  • اضغط على عرض النتيجة

أدعية ظهور نتيجة الثانوية العامة

  1. اللهم اجعلني من الباكين فرحًا وليس حزنا يا الله.
  2. اللهم سهل لي أموري وقر عيني بالمجموع العالي يا رب.
  3. اللهم عوضني خيرا واجعل آخر صبري رضا وجبر.
  4. اللهم وفقني إلى ما تحبه ليه وترضاه في دنياي وآخرتي.
  5. اللهم أرزقني النجاح والفلاح والتوفيق في قادم الأيام.
  6. اللهم سهل مطلبي وحقق مرادي واجعلني اسجد لك باكية من فرحة نجاحي في الثانوية العامة يا رب.
  7. اللهم وفقني واكتب لي النجاح والفلاح.
  8. يا رب اجعلني ممن يبكون فرحا ولا تجعلني من المقهورين يا أرحم الراحمين.
  9. اللهمّ إنّي أسألك خير المسألة، وخير الدعاء، وخير النجاح، وخير العمل، وخير الثواب، وخير الحياة، وخير الممات، وثبِّتني، وثقِّل موازيني، وحقق إيماني، وارفع درجاتي، وتقبَّل صلاتي، واغفر خطيئتي، وأسألك الدرجات العُلى من الجنة.
  10. يا حيُّ يا قيُّومُ، برَحمتِكَ أستَغيثُ، أصلِح لي شأني كُلَّهُ، ولا تَكِلني إلى نَفسي طرفةَ عينٍ.
  11. اللهم نجحني في الثانوية العامة وقر عيني بالمجموع الكبير يا رب إنك على كل شيء قدير.
  12. اللهمَّ مالكَ الملكِ تُؤتي الملكَ مَن تشاءُ وتنزعُ الملكَ ممن تشاءُ، وتُعِزُّ مَن تشاءُ، وتذِلُّ مَن تشاءُ، بيدِك الخيرُ إنك على كلِّ شيءٍ قديرٌ. رحمنُ الدنيا والآخرةِ ورحيمُهما، تعطيهما من تشاءُ، وتمنعُ منهما من تشاءُ، ارحمْني رحمةً تُغنيني بها عن رحمةِ مَن سواك.
  13. يا رب نجحني ولا تشمت في أعدائي.
  14. اللهمَّ إنِّي أعوذُ بك من الهمِّ والحزنِ، والعجزِ والكسلِ، والبُخلِ والجُبنِ، وضَلَعِ الدَّينِ، وغَلَبَةِ الرجالِ.
  15. اللهم إني عبدك ابن عبدك ابن امتك ناصيتي بيدك، ماضِ في حكمك، عدل في قضاؤك، أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك، أو علمته أحدًا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك أن تجعل القرآن ربيع قلبي، ونور صدري وجلاء حزني وذهاب همي".

دعاء عند إعلان نتيجة الثانوية العامة

  • اللهم اجبر خاطري يا رب جبرا يتعجب له أهل السماوات والأرض.
  • اللهم بشرني بالنجاح والفلاح كما بشرت سيدنا يعقوب بابنه يوسف.
  • اللهم اجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا.
  • اللهم ارسم البسمة على وجهي وأكرمني بكرمك الواسع وحقق أمنياتي إنك على كل شيء قدير.
  • اللهم اجعل امتحاناتي مكللة بالنجاح.
  • اللهم يا من لطفه بخلقه شامل، وخيره لعبده واصل، لا تخرجني وأهلي وأحبابي من دائرة الألطاف، وآمنا من كل ما نخاف، وكن لنا بلطفك الخفي الظاهر، الحمد لله الحنان المنان، الحمد لله مالك خزائن السماوات والأرض، الحمد لله حمداً يوافي كرمه وجوده. - الحمد لله له الملك وله الفضل وله المنة وله الإحسان على ما رزقتنا.
  • اللهم أكتب الفرحة لقلبي وارزقني فرحة تدمع لها العيون .
  • يا رب العالمين بيدك كل الأمور فانشر الفرح والسرور في قلبي واجعلني من الناجحين.
  • اللهم كلل تعبي بالنجاح وارزقني ما أتمنى إنك على كل شيء قدير .
نتيجة الثانوية العامة 2025 الآن نتيجة الثانوية العامة 2025 نتيجة الثانوية العامة رابط نتيجة الثانوية العامة 2025 برقم الجلوس رابط نتيجة الثانوية العامة 2025 نتيجة الثانوية العامة 2025 برقم الجلوس أدعية ظهور نتيجة الثانوية العامة دعاء عند إعلان نتيجة الثانوية العامة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

نتيجة الثانوية العامة 2025

ظهور نتيجة الثانوية العامة 2025 برقم الجلوس بعد اعتمادها.. عبر هذا الرابط

نتيجة الثانوية العامة 2025

بعد قليل.. ظهور نتيجة الثانوية العامة 2025 على صدى البلد برقم الجلوس

وزير التربية والتعليم

الآن .. وزير التعليم يعتمد نتيجة الثانوية العامة 2025 | درجاتك عندنا

نتيجة الثانوية العامة

نتيجة الثانوية العامة بالاسم مجانا.. افتح الرابط واصبر وادعُ الله.. يمنحك 7 بشارات

أوائل الثانوية العامة 2025

التعليم : صور وأسماء أوائل الثانوية العامة 2025 المتداولة بفيس بوك "مزيفة"

وزير التربية والتعليم

وزير التعليم يعتمد نتيجة الثانوية العامة 2025.. بعد قليل

موقع تنسيق الجامعات 2025

93.17% للطب.. والهندسة 88.65%.. مؤشرات المرحلة الأولى من تنسيق الجامعات 2025 بالأرقام

تنسيق الجامعات

حاسبات ومعلومات 82.8% تمريض 84.1% والصيدلة91.2.. مؤشرات المرحلة الأولى في تنسيق الجامعات 2025

ترشيحاتنا

الدوري المصري

بعد قرار المحكمة الرياضية.. هل يسحب بيراميدز لقب الدوري من الأهلي؟

الذهب

اكتشاف أكبر مخزون ذهب في الكون.. قيمته 700 كوينتيليون دولار| أين يوجد؟

محمد صلاح

محمد صلاح الأغلى في تاريخ فانتازي.. كيف تطور سعره عبر المواسم؟

بالصور

احذر .. في هذه الحالة لن تنفع الأدوية والمشروبات في علاج الحموضة| إليك الحل

الحموضة
الحموضة
الحموضة

ماذا يحدث للجسم عند تناول الشيكولاتة.. حقائق مثبتة بالأبحاث العلمية

الشيكولاتة
الشيكولاتة
الشيكولاتة

تجنبي هذه الأطعمة عند تناول بذور الشيا.. حتى لا تفقدي فوائدها الخارقة

أطعمة لا يُنصح بتناولها مع بذور الشيا
أطعمة لا يُنصح بتناولها مع بذور الشيا
أطعمة لا يُنصح بتناولها مع بذور الشيا

لحظة مصيرية.. كيف يدعم الآباء أبناءهم نفسيًا مع اقتراب نتيجة الثانوية العامة؟

طرق علمية يمكن للآباء اتباعها لدعم أولادهم نفسيً
طرق علمية يمكن للآباء اتباعها لدعم أولادهم نفسيً
طرق علمية يمكن للآباء اتباعها لدعم أولادهم نفسيً

فيديو

السيارة

قرار من النيابة بشأن سائق نقل يخفي لوحات سيارته للتهرب من المخالفات

مذيعة صدى البلد رنا عبد الرحمن

اعرف نتيجتك.. وزير التعليم يعتمدها الآن | تفاصيل مهمة

مذيعة صدى البلد رنا عبد الرحمن

محدش جاب 100%؜ .. إعلان أوائل الثانوية العامة بعد قليل

جهاز حماية المستهلك

جهاز حماية المستهلك: 33 ألف شكوى من التجارة الإلكترونية غير المشروعة في عام واحد

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: الجوع.. سلاح نتنياهو لإذلال الفلسطينيين وكسر إرادتهم

الكاتبة الصحفية: هند عصام

هند عصام تكتب: نفرت .. حاكمة النساء

المهندس عيسى بيومي

عيسى بيومي يكتب: الذكاء الاصطناعي ..تكنولوجيا تحجب أسرارها

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: الحرب النفسية السلاح الأضعف أثرا.. والأكثر تكرارا

نادية صبرة

نادية صبرة تكتب: من الجولان إلى السويداء.. استراتيجية التفكيك الناعم

المزيد