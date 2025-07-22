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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

ديني

دعاء النجاح في نتيجة الثانوية العامة 2025.. اشكر الله على كل حال

الثانوية العامة
الثانوية العامة
محمد شحتة

يحرص الملايين من الطلاب وأولياء الأمور حاليا على ترديد والبحث عن دعاء النجاح في نتيجة الثانوية العامة 2025 نظرا لاقتراب ظهور نتيجة الثانوية الأزهرية لهذا العام.

دعاء النجاح في نتيجة الثانوية العامة 2025

ويستحب لنا أن نردد دعاء النجاح في نتيجة الثانوية العامة 2025 في هذه الأيام تزامنا مع اقتراب ظهور نتيجة الثانوية العامة، ومن ذلك قول:

اللهم ارضنا بقضائك وبما قسمته لنا، واجعلنا من الحامدين لك في السراء والضراء.
اللهم يا من لطفه بخلقه شامل، وخيره لعبده واصل، لا تخرجني وذريتي وأهلي وأحبابي من دائرة الألطاف، وآمنا من كل ما نخاف، وكن لنا بلطفك الخفى الظاهر، الحمد لله الحنان المنان، الحمد لله مالك خزائن السماوات والأرض، الحمد لله حمداً يوافي كرمه وجوده.
الحمد لله له الملك وله الفضل وله المنة وله الإحسان على ما رزقتنا.
اللهم بك أصبحنا وبك أمسينا، وبك نحيا وبك نموت، وإليك النشور، اللهم إني أصبحت على فطرة الإسلام، وكلمة الإخلاص، ودين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وملة أبينا إبراهيم عليه السلام، حنيفًا مسلمًا ومما كان من المشركين.
اللهم يا رب العالمين افتح على الطلاب فتوح العارفين بك، اللهم رب العالمين نجح مقصودهم، اللهم سلي قلوبهم.
اللهم يا معلم موسى علمني، ويا مفهم سليمان فهمني، ويا مؤتي لقمان الحكمة وفصل الخطاب آتني الحكمة وفصل الخطاب، اللهم اجعل ألستنا عامرة بذكرك، وقلوبنا بخشيتك، وأسرارنا بطاعتك، إنك على كل شيء قدير وبالإجابة جدير.
اللهم نسألك التوفيق والهداية، والرشد والإعانة، والرضا والصيانة، والحب والإنابة، والدعاء والإجابة اللهم أرزقنا نورا في القلب، وزينة في الوجه، وقوة في العمـل، اللهم قنا شر الإنس والجان، اللهم إنا نسألك فرجا قريبا، وصبرا جميلا، وصفحا جميلا وشكرا كثيـرا، وذكرا طويلا ، ورزقا وفيرا، برحمتك يا أرحم الراحمين.
اللهم يا من قلت وقولك الحق "وعلمناه من لدنا علمًا"، ارزقني من لدنك علمًا يقربني إليك، يا الله اجعلني من عبادك المتقين وعلمني ما ينفعني وانفعني بما علمتني وزدني علمًا وعملًا وفقهًا وإخلاصًا في الدين.

دعاء لشخص بالتوفيق والنجاح

«اللهم اكتب لأبنائي النجاح في الدنيا، وبلوغ أعلى المناصب فيها، و نيل حب الخلق لهم، و التوفيق لكل خير في الدارين».

« اللهم ثبت أقدامهم ، اللهم أنزل السكينة فى قلوبهم ، اللهم ذكرهم اذا نسوا ، اللهم علمهم اذا جهلوا».« اللهم افتح عليهم فتوح العارفين، وعلمهم ما جهلوا، وذكرهم ما نسوا، وافتح عليهم من بركات السماء والأرض، إنك سميع مجيب».

«اللهم إني أسالك لهم قوة الحفظ، وسرعة الفهم، وصفاء الذهن، و أن تجعلهم هداة مهتدين».

« اللهم اشرح صدورهم، ويسر أمورهم، واكتب لهم النجاح فى الدنيا وفى الآخرة، اللهم وفق أبناءنا لتحصيل العلم».

« اللهم إنا نسألك بكل اسم هو لك، سميت به نفسك، أو أنزلته في كتابك، أو علمته أحدًا من خلقك، أو استأثرت به في علم الغيب عندك، أن تلهم الإجابة عند السؤال، والنجاح في الامتحان».

«اللهم إنا نسألك لهم التوفيق والهداية، والرشد والإعانة، والرضا والصيانة، والحب والإنابة، والدعاء والإجابة اللهم أرزقهم نورا في القلب، وزينة في الوجه، وقوة في العمـل، اللهم قهم شر الإنس والجان، اللهم إنا نسألك فرجا قريبا، وصبرا جميلا، وصفحا جميلا وشكرا كثيـرا، ورزقا وفيرا».

أقوى دعاء للنجاح في الامتحان

- اللهم لك الحمد يا من علم الأنبياء والمرسلين، اللهم لك الحمد يا من علم الملائكة المقربين، اللهم لك الحمد يا من علم العلماء العاملين، اللهم لك الحمد يا من علّم الأولياء والصالحين.

- اللهم يا مؤنس كل وحيد ويا صاحب كل فريد ويا قريبًا غير بعيد ويا شاهدًا غير غائب ويا غالبًا غير مغلوب صلِ على سيدنا محمد عبدك ونبيك ورسولك النبي الأميّ وعلى آله وصحبه وسلّم تسليمًا كثيرًا.

- اللّهم إنّا نسألك التوفيق والهداية، والرشد والإعانة، والرضى والصيانة، والحب والإنابة، والدعاء والإجابــة.
اللهم أعني على الدراسة، ولا تجعل قلبي يمل منها، وكن معي في كل لحظة، ووفقني لما تحب وترضى، وارزقني النجاح اللهم أكرمني بجودة الحفظ وسرعة الفهم، وثبات العقل والذهن والذاكرة، بحق قولك بسم الله الرحمن الرحيم: (الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان.
«اللهم أخرجني من ظلمات الوهم وأكرمني بنور الفهم وافتح عليَّ بمعرفة العلم وحسن أخلاقي بالحلم، وحبب إلى قلبي وعقلي ونفسي وكل جوارحي القراءة والدراسة والتعلم والمطالعة، اللهم ألهمني علمًا أعرف به أوامرك وأجتنب به نواهيك، وارزقني بلاغة فهم النبيين وفصاحة حفظ المرسلين، وسرعة إلهام الملائكة المقرّبين، وعلّمني أسرار حكمتك يا حي يا قيوم».

«اللهم أكرمني بجودة الحفظ وسرعة الفهم وثبات العقل والذهن والذاكرة بحق قولك: (الرَّحْمَـنُ، عَلَّمَ الْقُرْآنَ، خَلَقَ الْإِنسَانَ، عَلَّمَهُ الْبَيَانَ، الشَّمْسُ وَالْقَمَرُ بِحُسْبَانٍ)، وبحق (اقْرَأْ وَرَبُّكَ الْأَكْرَمُ، الَّذِي عَلَّمَ بِالْقَلَمِ، عَلَّمَ الْإِنسَانَ مَا لَمْ يَعْلَمْ)، وبحق (سَنُقْرِئُكَ فَلَا تَنسَى، إِلَّا مَا شَاءَ اللَّـهُ إِنَّهُ يَعْلَمُ الْجَهْرَ وَمَا يَخْفَى)، وبحق (فَفَهَّمناها سُلَيمانَ وَكُلًّا آتَينا حُكمًا وَعِلمًا)».

«اللهم إني استودعك ما علمتني فاحفظه لي في عقلي وذهني وقلبي، ورده إلي عند حاجتي إليه، ولا تنسيني إياه يا عليم يا حفيظ فالله خيرٌ حافظًا وهو أرحم الراحمين، اللهمّ إنك تعلم سري وعلانيتي فاقبل معذرتي وتعلم حاجتي، فأعطني سؤالي، واغفر لي ذنبي يا من يعلم خائنة الأعين، وما تخفي الصدور أستغفرك وأتوب إليك وألجأ إليك وأتوكّل عليك».

«اللهم إني عبدك وابن عبدك وابن أمتك ناصيتي بيدك ماضٍ فيَّ حكمك عدلٌ فيَّ قضاؤك أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحد من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك أن تفتح عليَّ فتوح العارفين بحكمتك وأن تنشر عليَّ من خزائن رحمتك وذكرني من العلم ما نسيت يا فتاح يا عليم يا خبير يا حكيم يا ذا الجلال والإكرام سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم عدد كل حرف كُتِبَ ويُكتَبُ إلى أبد الآبدين ودهر الداهرين يا أرحم الراحمين يا رب العالمين».

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