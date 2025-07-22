دعاء قبل ظهور نتيجة الثانوية العامة .. ردده الآن وانتظر الخبر السعيد

دعاء قبل ظهور نتيجة الثانوية العامة .. مع اقتراب اللحظة المنتظرة لإعلان نتيجة الثانوية العامة 2025، يعيش طلاب الصف الثالث الثانوي وأولياء أمورهم أجواءً مشحونة بالترقب والتوتر، في انتظار الإعلان الرسمي من وزارة التربية والتعليم، عقب انتهاء أعمال التصحيح ورصد الدرجات واعتماد النتيجة من الدكتور محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني.

هذه الساعات التي تسبق إعلان النتيجة تمثل واحدة من أكثر اللحظات حساسية في حياة الطالب والأسرة، إذ تحدد بشكل كبير ملامح المستقبل الدراسي، وتُعد بمثابة نقطة فاصلة بعد سنوات من الجد والاجتهاد.

وفي ظل هذا الانتظار المليء بالتوتر، يجد كثيرون في الدعاء ملاذًا للسكينة وراحة النفس، متضرعين إلى الله أن يكلل تعبهم بالفرح ويمنح أبناءهم النجاح والتوفيق.

ويردد الكثير من الطلاب وأسرهم أدعية تمسّ القلوب وتعكس عمق الرجاء، ومنها: «اللهم أبدل قلقهم فرحًا، وخوفهم أمنًا، وتعبهم نجاحًا.

اللهم وفقهم لما تحب وترضى، ويسّر لهم الخير كله، وحقق لهم ما تمنوه وسعوا إليه».

ويذكر أولياء الأمور أبناءهم في مثل هذه الأوقات بأن الاجتهاد لا يضيع عند الله، وأن النتائج ما هي إلا ثمرة سعي، لكن التوفيق بيده وحده سبحانه، بعد بذل كل الأسباب المشروعة.

دعاء قبل ظهور نتيجة الثانوية العامة

اللّهم إنّا نسألك التوفيق والهداية، والرشد والإعانة، والرضى والصيانة، والحب والإنابة، والدعاء والإجابــة، اللّهم ارزقنا نوراً في القلب، وزينة في الوجه، وقوة في العمل، رب أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق، واجعل لي من لدنك سلطانًا نصيرًا.

اللهم سخر لي جميع خلقك كما سخرت البحر لسيدنا موسى عليه السلام، وألن لي قلوبهم كما ألنت الحديد لداوود عليه السلام، فإنهم لا ينطقون إلا بإذنك، نواصيهم في قبضتك، وقلوبهم في يديك تصرفها كيف شئت، يا مقلب القلوب، ثبت قلبي على دينك.

اللهم إني أسألك بمقاعد العز من عرشك، ومنتهى الرحمة من كتابك، واسمك الأعظم وكلماتك، أن تفتح عليّ فتوح العارفين.

اللهم يا معلم موسى علمني، ويا مفهم سليمان فهمني، ويا مؤتي لقمان الحكمة وفصل الخطاب آتني الحكمة وفصل الخطاب، اللهم اجعل ألستنا عامرة بذكرك، وقلوبنا بخشيتك، وأسرارنا بطاعتك، إنك على كل شيء قدير وبالإجابة جدير.

اللهم ارضنا بقضائك وبما قسمته لنا، واجعلنا من الحامدين لك في السراء والضراء.

اللهم يا رب العالمين افتح على الطلاب فتوح العارفين بك، اللهم رب العالمين نجح مقصودهم، اللهم اشرح قلوبهم.

اللهم بك أصبحنا وبك أمسينا، وبك نحيا وبك نموت، وإليك النشور، اللهم إني أصبحت على فطرة الإسلام، وكلمة الإخلاص، ودين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وملة أبينا إبراهيم عليه السلام، حنيفًا مسلمًا وما كان من المشركين.

الحمد لله له الملك وله الفضل وله المنة وله الإحسان على ما رزقتنا.

اللهم أسألك أن تيسير لي نتيجة الامتحان، وتجعل الخيرة فيه إنك على كل شيء قدير الحمد الله قاضي الحاجات، مفرج الكربات، غافر الزلات، سامع الدعوات.

الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله، إن الحمد لله نستعينه، ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. الحمد لله الذي أجاب دعوتنا، وكفانا همنا، ودبر أمرنا، ويسر عسيرنا، وسهل صعبنا.

دعاء النجاح في نتيجة الثانوية العامة 2025

اللهم أرزقني النجاح والفلاح والتوفيق في قادم الأيام.

اللهم إني خائف فطمأنني، اللهم إني قلق فبشرني.

اللهم سخر لي جميع خلقك كما سخرت البحر لسيدنا موسى عليه السلام، وألن لي قلوبهم كما ألنت الحديد لداوود عليه السلام، فإنهم لا ينطقون إلا بإذنك، نواصيهم في قبضتك، وقلوبهم في يديك تصرفها كيف شئت، يا مقلب القلوب، ثبت قلبي على دينك.

اللهم وفقني إلى ما تحبه ليه وترضاه في دنياي وآخرتي.

اللهم إني أسألك بمقاعد العز من عرشك، ومنتهى الرحمة من كتابك، واسمك الأعظم وكلماتك، أن تفتح عليّ فتوح العارفين.

اللهم أسألك أن تيسير لي نتيجة الامتحان، وتجعل الخيرة فيه إنك على كل شيء قدير.

نتيجة الثانوية العامة 2025.. أدعية للنجاح والتوفيق

اللهم يا من بيده مفاتيح الفرج، اجعل لي في كل أمر يسيرًا، وحقق لي ما أتمناه، وارزقني النجاح الذي يفرح قلبي ويسعد أهلي.

اللهم صلّ وسلّم على نبينا محمد، صلاة تنفرج بها الكروب، وتنحل بها العقد، وتُنال بها المطالب، وتقضى بها الحوائج يا أرحم الراحمين.

اللهم يا واسع العطاء، اقض لي حاجتي، فإنك لا يعجزك شيء في الأرض ولا في السماء.

اللهم افتح لي أبواب رحمتك، وامنحني الحكمة والفهم، واجعل لي في كل امتحان توفيقًا وفتحًا من عندك.

اللهم اشرح لي صدري، ويسر لي أمري، واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي.

اللهم إني أرجو منك أن تُسهل لي هذا الأمر، وتفتح لي فيه أبواب النجاح والتوفيق، وتحفظني من كل شر وسوء.

اللهم إنك سميع الدعاء، استودعتك ما تعلمته، فثبته في قلبي وذهني، ورده إليّ عند الحاجة، وبارك لي في علمي.

اللهم يا مسهل كل عسير، هيئ لي من أمري رشدًا، وافتح لي أبواب الخير من حيث لا أحتسب.

اللهم بشرني بما يُفرح قلبي، ويسر لي النتائج كما يسرت البحر لموسى، وألِن لي الأمور كما ألنت الحديد لداوود.

اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك، على ما رزقتنا ويسرت، ونسألك دوام العون والتوفيق.

اللهم اجعلنا من الراضين بقضائك، الحامدين لك في السراء والضراء، الثابتين على طاعتك في كل الأحوال.

الحمد لله الذي هدانا لهذا، وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله، الحمد لله الذي أجاب دعاءنا، وكشف همنا، ويسر لنا الصعب.

اللهم ارزقني النجاح والفلاح، وارفعني درجات في الدنيا والآخرة، ولا تحرمني فرحة هذا اليوم.

اللهم إني خائف فطمئن قلبي، وقلق فبشرني، ولا تجعلني من الخائبين يا كريم.

اللهم وفقني لما تحب وترضى، واجعل كل خطوة لي في طاعتك وتوفيقك ورضاك.

اللهم ارزقني فهماً كنور العارفين، ويسّر لي العلم والعمل، وافتح لي من فتوحك التي لا تُغلق.

اللهم يا من بيده قلوب العباد، سخّر لي كل من يقرأ نتيجتي، وألِن له قلبي، كما سخّرت البحر لموسى عليه السلام.

اللهم يا من لا تضيع عنده المساعي، اجعل سعيي هذا مقبولًا، وجهدي مشكورًا، وعملي مباركًا.