قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
وزير الخارجية النيجيرى يعلن رسميا دعم بلاده لترشيح الدكتور خالد العنانى لمنصب مدير عام اليونسكو خلال منتدى الأعمال المصري النيجيري
جمعية الإغاثة الطبية بغزة: جميع المستشفيات شمال القطاع خارج الخدمة
25 دولة تطالب إسرائيل بوقف العدوان على غزة وترفض المدينة الإنسانية| تفاصيل
دعاء النجاح في نتيجة الثانوية العامة .. 20 كلمة تجبر بخاطرك وتحقق الأمنيات
نادية مصطفى تكشف حقيقة إصابة أنغام بالسرطان
نجاح 75 طالبا فقط بزراعة المنوفية والعميد يرفض التعليق.. والجامعة: نحقق في الواقعة
يونيسف: آلاف الأطفال بغزة يعيشون حالة جوع مستمر.. وحياة الحوامل في خطر
إصابة المستشار الإعلامي لوزير الصحة في حادث بطريق الإسماعيلية
مصرع شخصين وإصابة 8 آخرين فى حادث تصادم سيارتين على طريق بنها المنصورة
تفاصيل اتفاق برشلونة مع مانشستر يونايتد بشأن ضم «راشفورد»
رابط نتيجة الثانوية العامة 2025 برقم الجلوس .. سجل بياناتك الآن
هيئة الدواء تحذر من هذه الأصناف.. والنقابة: عيادات غير مرخصة تبيعها بشكل غير قانوني
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

ديني

دعاء النجاح في نتيجة الثانوية العامة .. 20 كلمة تجبر بخاطرك وتحقق الأمنيات

دعاء النجاح في نتيجة الثانوية العامة
دعاء النجاح في نتيجة الثانوية العامة
محمد صبري عبد الرحيم

دعاء النجاح في نتيجة الثانوية العامة أصبح محل البحث طلاب الثانوية، الذين يشعرون بالقلق من إعلان نتيجة الثانوية العامة، ودعاء الخوف من النتيجة، من أهم الأدعية التي يلجأ إليها الطلاب وأولياء الأمور، والدعاء من العبادة التي تغير القدر، ويجب على الطالب الإيمان بقضاء وقدره بعد إعلان النتيجة، وترديد دعاء بعد ظهور نتيجة الامتحان، ويشكرون فيه الله تعالى كثيرًا، وعلينا الآن ترديد دعاء التفوق في نتيجة الامتحانات، ونقول: اللهم ارزقنا نجاحًا تدمع عين أمـهاتنا فرحاً به اللهم لاتحرمنا من فرحة النجاح، وسهل علينا كل صعب فإنك على كل شيءٍ قدير اللهم آمين.
 

دعاء قبل ظهور نتيجة الامتحان للنجاح والتفوق

اللهم أسألك أن تيسير لي نتيجة الامتحان، وتجعل الخيرة فيه إنك على كل شيء قدير.

اللهم إني أسألك بمقاعد العز من عرشك، ومنتهى الرحمة من كتابك، واسمك الأعظم وكلماتك، أن تفتح عليّ فتوح العارفين.

اللهم سخر لي جميع خلقك كما سخرت البحر لسيدنا موسى عليه السلام، وألن لي قلوبهم كما ألنت الحديد لداوود عليه السلام، فإنهم لاينطقون إلا بإذنك، نواصيهم في قبضتك، وقلوبهم في يديك تصرفها كيف شئت، يا مقلب القلوب، ثبت قلبي على دينك.

دعاء النجاح في نتيجة الثانوية العامة

اللهم ارضنا بقضائك وبما قسمته لنا، واجعلنا من الحامدين لك في السراء والضراء.

النجاح الحَمدُ لِلَّـهِ الَّذي هَدانا لِهـذا وَما كُنّا لِنَهتَدِيَ لَولا أَن هَدانَا اللَّـهُ ، إن الحمدَ للهِ نستعينُه، ونستغفرُه، ونعوذُ باللهِ مِن شرورِ أنفسِنا، مَن يهدِه اللهُ فلا مضلَ له، ومَن يُضْلِلْ فلا هاديَ له، وأشهدُ أن لا إلهَ إلا اللهُ وأشهدُ أن محمدًا عبدُه ورسولُه، الحمد لله الذي أجاب دعوتنا، وكفانا همنا، ودبر أمرنا، ويسر عسيرنا، وسهل صعبنا.

الحمد الله قاضي الحاجات، مفرج الكربات، غافر الزلات، سامع الدعوات.


- اللهم يا من لطفه بخلقه شامل، وخيره لعبده واصل، لا تخرجني وذريتي وأهلي وأحبابي من دائرة الألطاف، وآمنا من كل ما نخاف، وكن لنا بلطفك الخفى الظاهر، الحمد لله الحنان المنان، الحمد لله مالك خزائن السماوات والأرض، الحمد لله حمداً يوافي كرمه وجوده.


- الحمد لله له الملك وله الفضل وله المنة وله الإحسان على ما رزقتنا.


- اللهم بك أصبحنا وبك أمسينا، وبك نحيا وبك نموت، وإليك النشور، اللهم إني أصبحت على فطرة الإسلام، وكلمة الإخلاص، ودين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وملة أبينا إبراهيم عليه السلام، حنيفًا مسلمًا ومما كان من المشركين.


اللهم يا رب العالمين افتح على الطلاب فتوح العارفين بك، اللهم رب العالمين نجح مقصودهم، اللهم اشرح قلوبهم.


اللهم يا معلم موسى علمني، ويا مفهم سليمان فهمني، ويا مؤتي لقمان الحكمة وفصل الخطاب آتني الحكمة وفصل الخطاب، اللهم اجعل ألستنا عامرة بذكرك، وقلوبنا بخشيتك، وأسرارنا بطاعتك، إنك على كل شيء قدير وبالإجابة جدير.

اللهم سخر لي جميع خلقك كما سخرت البحر لسيدنا موسى عليه السلام، وألن لي قلوبهم كما ألنت الحديد لداوود عليه السلام، فإنهم لا ينطقون إلا بإذنك، نواصيهم في قبضتك، وقلوبهم في يديك تصرفها كيف شئت، يا مقلب القلوب، ثبت قلبي على دينك.

اللّهم إنّا نسألك التوفيق والهداية، والرشد والإعانة، والرضى والصيانة، والحب والإنابة، والدعاء والإجابــة، اللّهم ارزقنا نوراً في القلب، وزينة في الوجه، وقوة في العمل، رب أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق، واجعل لي من لدنك سلطانًا نصيرًا.

دعاء التوفيق والنجاح في نتيجة الامتحان

- رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي، بسم الله الفتاح.


- اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلًا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلًا يا أرحم الراحمين، اللهم افتح عليَّ فتوح عبادك العارفين، اللهم انقلني من حولي وقوتي وحفظي إلى حولك وقوتك وحفظك، اللهم اجعل لي من لدنك سلطانًا نصيرًا.


اللهمّ إليك تقصد رغبتي، وإياك أسأل حاجتي ومنك أرجو نجاحي، وبيدك مفاتيح مسألتي، لا أسال الخير إلا منك ولا أرجوه من غيرك ولا أيأس من روحك بعد معرفتي بفضلك، يا من جمعت كل شيء حكمته، ويا من نفذ كل شيء حكمه، يا من الكريم اسمه، لا أحد لي غيرك فأسأله، ولا أثق بسواك فآمله، ولا أجعل لغيرك مشيئة من دونك أعتصم بها، وأتوكل عليه، فمن أسأل إن جهلتك، وبمن أثق إذ عرفتك.

اللهم إني أسألك الهدى والتّقى والعفاف والغنى. اللهمّ إنّي أسألك خير المسألة، وخير الدعاء، وخير النجاح، وخير العمل، وخير الثواب، وخير الحياة، وخير الممات، وثبِّتني، وثقِّل موازيني، وحقق إيماني، وارفع درجاتي، وتقبَّل صلاتي، واغفر خطيئتي، وأسألك الدرجات العُلى من الجنة.

دعاء الرضا بنتيجة الامتحان

- اللّهم ارزقنا نوراً في القلب، وزينة في الوجه، وقوة في العمل، اللهم نور بالكتاب بصري، واشرح به صدري، واستعمل به بدني، وأطلق به لساني، وقوي به عزمي بحولك وقوتك، فإنه لا حول ولا قوة إلا بك يا أرحم الراحمين.
-اللهم إني أستودعك ما قرأت وما حفظت وما تعلمت، فرده عند حاجتي إليه، إنك على كل شيء قدير ربي أدخلني مدخل صدق، وأخرجني مخرج صدق، واجعل لي من لدنك سلطانًا نصيرًا رب اشرح لي صدري، ويسر لي أمري، واحلل عقدة لساني، يفقهوا قولي، باسم الله الفتاح.

لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، اللهم يا مالك الملك، تؤتي الملك من تشاء، وتنزع الملك عمن تشاء، وتعز من تشاء، وتذل من تشاء، بيدك الخير إنك على كل شيء قدير، يا رب وفقنا في الامتحانات، وارزقنا النجاح، يا أرحم الراحمين.

الحمد لله مغني الفقير، مقوي الضعيف، معز الضعيف، مجيب الداعي، مغيث الملهوف.


- نحمدك اللهم على البلاء، ونحمدك على الخير، ونحمدك على الصحة والمرض، ونحمدك على الرزق والكرم. ونحمدك على لسان يحمدك، وأصابع تسبحك، ياذا الجلال والكرم والجود والإحسان.


بك نستعين ونحمدك على عونك، وبك نستجير ونحمدك على إشارتك، فاللهم لك الحمد ولك الفضل والمنّ وحدك.


دعاء النجاح في النتيجة مجرب

اللهم إني توكلت عليك، وسلمت أمري إليك، فوفقني لما فيه الخير، واكتب لي النجاح والتوفيق.

يا رب، اجعل نتيجة امتحاني خيرًا لي، وأبعد عني القلق والخوف، واملأ قلبي بالطمأنينة واليقين.

اللهم إني أسألك التوفيق والنجاح، فإن كان لي فيه خير فقربه مني، وإن لم يكن فاجعل لي الخير فيما ترضاه لي.

اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلًا، وإن شئت جعلت الحزن سهلًا، فاجعل لي النجاح سهلًا ميسرًا بكرمك.

اللهم اجعل تعبي وسهري وعلمي سببًا في نجاحي، ولا تضيع لي جهدًا، وأرزقني فرحة النجاح عاجلًا غير آجل.


 

دعاء قبل ظهور نتيجة الامتحان دعاء التوفيق في النجاح دعاء الرضا بنتيجة الامتحان دعاء قبل ظهور نتيجة الامتحان للنجاح والتفوق دعاء النجاح في نتيجة الثانوية العامة دعاء التوفيق والنجاح دعاء التوفيق والنجاح في نتيجة الامتحان دعاء النجاح في النتيجة مجرب دعاء بعد ظهور النتيجة الامتحان دعاء للنجاح دعاء للنجاح في النتيجة دعاء للنجاح في النتيجة مجرب دعاء قبل ظهور نتيجة الثانوية العامة دعاء النجاح بعد ظهور النتيجة دعاء التوفيق والنجاح في الدراسة دعاء النسبة العالية دعاء الخوف من النتيجة دعاء النجاح في الشهادة الثانوية العامة دعاء النجاح في الثانوية العامة نتيجة الثانوية العامة دعاء أدعية موعد النتيجه الثانويه العامه 2025 موعد نتيجه الثانويه العامه 2025 نتيجه الثانويه العامه نتيجه الثانويه العامه 2025 نتيجة الثانوية العامة بالاسم موقع نتيجة الثانوية العامة نتيجة الثانوية العامة بالاسم 2025 نتيجة الثانوية العامة 2025 وزارة التربية والتعليم نتيجة الثانوية العامة نتيجة الثانوية العامة بالاسم فقط بدون رقم الجلوس متى سيتم الإعلان عن نتائج الثانوية العامة 2025 الإعلان عن نتائج الثانوية العامة كيف أعرف نتيجتي في الثانوية العامة نتيجة الثانوية كام في المائة ما هو مجموع درجات الثانوية العامة دعاء النجاح في نتيجة الثانوية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

نتيجة الثانوية العامة 2025

اعتماد نتيجة الثانوية العامة 2025 خلال ساعات .. وصدى البلد ينشرها بالدرجات

نتيجة الثانوية العامة 2025

رابط نتيجة الثانوية العامة 2025 برقم الجلوس .. سجل بياناتك الآن

نتيجة الثانوية العامة 2025

موعد ظهور نتيجة الثانوية العامة 2025 .. درجاتك على صدى البلد

أوائل الثانوية العامة 2025

تجهيز قائمة أوائل الثانوية العامة 2025 استعداداً لإعتماد النتيجة .. ترقبوها هنا

نتيجة الثانوية الأزهرية 2025

رابط نتيجة الثانوية الأزهرية 2025 برقم الجلوس .. استعلم الآن من بوابة الأزهر الشريف

وزير التربية والتعليم

نتيجة الثانوية العامة 2025 .. الغشاشين ومصوري الامتحانات في قائمة "الراسبين"

صورة أرشيفية

محامي المتهم في قضية الطفل ياسين: طلبنا عرضه على طبيب ذكورة

وزير التربية والتعليم

وزير التعليم: لن نقبل بأن يكون حلم طالب الثانوية العامة متوقفاً على نصف درجة

ترشيحاتنا

حمله بيطرية ارشيفيه

انطلاق حملة تحصين الماشية ضد الحمى القلاعية بالوادي الجديد

جانب من الحدث

محافظ الوادي الجديد يوجه بالاستعداد والتجهيز لانتخابات مجلس الشيوخ

محكمة

إحالة أوراق المتهم بقـ.ـتل زوجته بسبب خلافات أسرية بالخانكة لفضيلة المفتى

بالصور

لن تتوقعها .. تأثيرات مذهلة لتناول مشروب الكركديه

الكركديه
الكركديه
الكركديه

أنغام ترد بطريقتها على شائعة المرض.. تعرف على أهمية فحص البنكرياس بشكل دوري

انغام
انغام
انغام

داليا البحيرى وزوجها يثيران الجدل في الطائرة

داليا البحيرى وزوجها تثير الجدل فى الطائرة
داليا البحيرى وزوجها تثير الجدل فى الطائرة
داليا البحيرى وزوجها تثير الجدل فى الطائرة

بحيلة غريبة.. سيارة فولكس فاجن الكهربائية تفقد مدى البطارية

فولكس فاجن
فولكس فاجن
فولكس فاجن

فيديو

رئيس الأركان يلتقى قائد القيادة المركزية الأمريكية لبحث التعاون العسكري المشترك

رئيس الأركان يبحث مع قائد القيادة المركزية الأمريكية التعاون العسكري المشترك

إمام عاشور وحفل راغب علامه

هل يعاقب الأهلي إمام عاشور كما فعل الزمالك مع فتوح .. مصدر أهلاوي يجيب

احمد سعد

‎رقص مع مراته وبنته.. أحمد سعد قلب الساحل الشمالي في أولى حفلاته

هدير عبدالرازق

بعد فيديو الشقة والقفز من فوق السور.. اعترافات هدير عبد الرازق أمام النيابة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد الأشعل

أحمد الأشعل يكتب: رجال الظل.. حين تحارب مصر في صمت وتنتصر

مصطفى الشيمي

مصطفى الشيمي يكتب: مطب صناعي

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: سجن الروح فى البدن

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: من حقك

د. عصام محمد عبد القادر أستاذ المناهج بكلية التربية - جامعة الأزهر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: الاصطفاف من أجل الأمن والأمان والاستقرار والتنمية

المزيد