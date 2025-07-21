دعاء النجاح في نتيجة الثانوية العامة .. 20 كلمة تجبر بخاطرك وتحقق الأمنيات

دعاء النجاح في نتيجة الثانوية العامة أصبح محل البحث طلاب الثانوية، الذين يشعرون بالقلق من إعلان نتيجة الثانوية العامة، ودعاء الخوف من النتيجة، من أهم الأدعية التي يلجأ إليها الطلاب وأولياء الأمور، والدعاء من العبادة التي تغير القدر، ويجب على الطالب الإيمان بقضاء وقدره بعد إعلان النتيجة، وترديد دعاء بعد ظهور نتيجة الامتحان، ويشكرون فيه الله تعالى كثيرًا، وعلينا الآن ترديد دعاء التفوق في نتيجة الامتحانات، ونقول: اللهم ارزقنا نجاحًا تدمع عين أمـهاتنا فرحاً به اللهم لاتحرمنا من فرحة النجاح، وسهل علينا كل صعب فإنك على كل شيءٍ قدير اللهم آمين.



دعاء قبل ظهور نتيجة الامتحان للنجاح والتفوق

اللهم أسألك أن تيسير لي نتيجة الامتحان، وتجعل الخيرة فيه إنك على كل شيء قدير.

اللهم إني أسألك بمقاعد العز من عرشك، ومنتهى الرحمة من كتابك، واسمك الأعظم وكلماتك، أن تفتح عليّ فتوح العارفين.

اللهم سخر لي جميع خلقك كما سخرت البحر لسيدنا موسى عليه السلام، وألن لي قلوبهم كما ألنت الحديد لداوود عليه السلام، فإنهم لاينطقون إلا بإذنك، نواصيهم في قبضتك، وقلوبهم في يديك تصرفها كيف شئت، يا مقلب القلوب، ثبت قلبي على دينك.

دعاء النجاح في نتيجة الثانوية العامة

اللهم ارضنا بقضائك وبما قسمته لنا، واجعلنا من الحامدين لك في السراء والضراء.

النجاح الحَمدُ لِلَّـهِ الَّذي هَدانا لِهـذا وَما كُنّا لِنَهتَدِيَ لَولا أَن هَدانَا اللَّـهُ ، إن الحمدَ للهِ نستعينُه، ونستغفرُه، ونعوذُ باللهِ مِن شرورِ أنفسِنا، مَن يهدِه اللهُ فلا مضلَ له، ومَن يُضْلِلْ فلا هاديَ له، وأشهدُ أن لا إلهَ إلا اللهُ وأشهدُ أن محمدًا عبدُه ورسولُه، الحمد لله الذي أجاب دعوتنا، وكفانا همنا، ودبر أمرنا، ويسر عسيرنا، وسهل صعبنا.

الحمد الله قاضي الحاجات، مفرج الكربات، غافر الزلات، سامع الدعوات.



- اللهم يا من لطفه بخلقه شامل، وخيره لعبده واصل، لا تخرجني وذريتي وأهلي وأحبابي من دائرة الألطاف، وآمنا من كل ما نخاف، وكن لنا بلطفك الخفى الظاهر، الحمد لله الحنان المنان، الحمد لله مالك خزائن السماوات والأرض، الحمد لله حمداً يوافي كرمه وجوده.



- الحمد لله له الملك وله الفضل وله المنة وله الإحسان على ما رزقتنا.



- اللهم بك أصبحنا وبك أمسينا، وبك نحيا وبك نموت، وإليك النشور، اللهم إني أصبحت على فطرة الإسلام، وكلمة الإخلاص، ودين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وملة أبينا إبراهيم عليه السلام، حنيفًا مسلمًا ومما كان من المشركين.



اللهم يا رب العالمين افتح على الطلاب فتوح العارفين بك، اللهم رب العالمين نجح مقصودهم، اللهم اشرح قلوبهم.



اللهم يا معلم موسى علمني، ويا مفهم سليمان فهمني، ويا مؤتي لقمان الحكمة وفصل الخطاب آتني الحكمة وفصل الخطاب، اللهم اجعل ألستنا عامرة بذكرك، وقلوبنا بخشيتك، وأسرارنا بطاعتك، إنك على كل شيء قدير وبالإجابة جدير.

اللهم سخر لي جميع خلقك كما سخرت البحر لسيدنا موسى عليه السلام، وألن لي قلوبهم كما ألنت الحديد لداوود عليه السلام، فإنهم لا ينطقون إلا بإذنك، نواصيهم في قبضتك، وقلوبهم في يديك تصرفها كيف شئت، يا مقلب القلوب، ثبت قلبي على دينك.

اللّهم إنّا نسألك التوفيق والهداية، والرشد والإعانة، والرضى والصيانة، والحب والإنابة، والدعاء والإجابــة، اللّهم ارزقنا نوراً في القلب، وزينة في الوجه، وقوة في العمل، رب أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق، واجعل لي من لدنك سلطانًا نصيرًا.

دعاء التوفيق والنجاح في نتيجة الامتحان

- رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي، بسم الله الفتاح.



- اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلًا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلًا يا أرحم الراحمين، اللهم افتح عليَّ فتوح عبادك العارفين، اللهم انقلني من حولي وقوتي وحفظي إلى حولك وقوتك وحفظك، اللهم اجعل لي من لدنك سلطانًا نصيرًا.



اللهمّ إليك تقصد رغبتي، وإياك أسأل حاجتي ومنك أرجو نجاحي، وبيدك مفاتيح مسألتي، لا أسال الخير إلا منك ولا أرجوه من غيرك ولا أيأس من روحك بعد معرفتي بفضلك، يا من جمعت كل شيء حكمته، ويا من نفذ كل شيء حكمه، يا من الكريم اسمه، لا أحد لي غيرك فأسأله، ولا أثق بسواك فآمله، ولا أجعل لغيرك مشيئة من دونك أعتصم بها، وأتوكل عليه، فمن أسأل إن جهلتك، وبمن أثق إذ عرفتك.

اللهم إني أسألك الهدى والتّقى والعفاف والغنى. اللهمّ إنّي أسألك خير المسألة، وخير الدعاء، وخير النجاح، وخير العمل، وخير الثواب، وخير الحياة، وخير الممات، وثبِّتني، وثقِّل موازيني، وحقق إيماني، وارفع درجاتي، وتقبَّل صلاتي، واغفر خطيئتي، وأسألك الدرجات العُلى من الجنة.

دعاء الرضا بنتيجة الامتحان

- اللّهم ارزقنا نوراً في القلب، وزينة في الوجه، وقوة في العمل، اللهم نور بالكتاب بصري، واشرح به صدري، واستعمل به بدني، وأطلق به لساني، وقوي به عزمي بحولك وقوتك، فإنه لا حول ولا قوة إلا بك يا أرحم الراحمين.

-اللهم إني أستودعك ما قرأت وما حفظت وما تعلمت، فرده عند حاجتي إليه، إنك على كل شيء قدير ربي أدخلني مدخل صدق، وأخرجني مخرج صدق، واجعل لي من لدنك سلطانًا نصيرًا رب اشرح لي صدري، ويسر لي أمري، واحلل عقدة لساني، يفقهوا قولي، باسم الله الفتاح.

لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، اللهم يا مالك الملك، تؤتي الملك من تشاء، وتنزع الملك عمن تشاء، وتعز من تشاء، وتذل من تشاء، بيدك الخير إنك على كل شيء قدير، يا رب وفقنا في الامتحانات، وارزقنا النجاح، يا أرحم الراحمين.

الحمد لله مغني الفقير، مقوي الضعيف، معز الضعيف، مجيب الداعي، مغيث الملهوف.



- نحمدك اللهم على البلاء، ونحمدك على الخير، ونحمدك على الصحة والمرض، ونحمدك على الرزق والكرم. ونحمدك على لسان يحمدك، وأصابع تسبحك، ياذا الجلال والكرم والجود والإحسان.



بك نستعين ونحمدك على عونك، وبك نستجير ونحمدك على إشارتك، فاللهم لك الحمد ولك الفضل والمنّ وحدك.



دعاء النجاح في النتيجة مجرب

اللهم إني توكلت عليك، وسلمت أمري إليك، فوفقني لما فيه الخير، واكتب لي النجاح والتوفيق.

يا رب، اجعل نتيجة امتحاني خيرًا لي، وأبعد عني القلق والخوف، واملأ قلبي بالطمأنينة واليقين.

اللهم إني أسألك التوفيق والنجاح، فإن كان لي فيه خير فقربه مني، وإن لم يكن فاجعل لي الخير فيما ترضاه لي.

اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلًا، وإن شئت جعلت الحزن سهلًا، فاجعل لي النجاح سهلًا ميسرًا بكرمك.

اللهم اجعل تعبي وسهري وعلمي سببًا في نجاحي، ولا تضيع لي جهدًا، وأرزقني فرحة النجاح عاجلًا غير آجل.



