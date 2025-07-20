قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
حسام عاشور يكشف المستور: لاعبو الأهلي غاضبون من رواتب «النجوم الجدد»
زلزال بقوة 5.1 ريختر يضرب شمال شرقي إيران
حزن مُضاعف في بني سويف.. وفاة مُسنة وابنها يلحق بها بحادث سير بالغردقة
رسميًا.. الزمالك يضم محمد إسماعيل من زد مقابل 50 مليون جنيه
نجم الزمالك: لو أنا مسئول في الأهلي.. ده قراري في أزمة وسام أبو علي
مكاسب الأهلي من رحيل وسام أبوعلي.. شوبير يكشف الكواليس: «صفقة بالملايين»
طريقة اكتساب الأجانب أبناء الأم المصرية للجنسية
2.9 مليون عدد عملاء نشاط التمويل الاستهلاكي خلال أول 4 أشهر من 2025
بدأ العدّ التنازلي .. الموعد النهائي لـ نتيجة الثانوية العامة
نشرة الفن| رزان مغربي تكشف تطورات حالتها الصحية.. وأحمد سعد يتفاعل مع جمهوره على أنغام «مكسرات» رفقة ابنته
سوريا تعلن إخلاء «السويداء» من مقاتلي العشائر ووقف الاشتباكات بعد أسبوع دامٍ
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

ديني

نتيجة الثانوية العامة.. ردد 3 كلمات يجبر الله بخاطرك لتكون من الناجحين

نتيجة الثانوية العامة
نتيجة الثانوية العامة
إيمان طلعت

نتيجة الثانوية العامة، أيام قليلة تفصلنا عن ظهور نتيجة الثانوية العامة، حيث يترقب طلاب الثانوية العامة وأهاليهم ظهور نتيجة الثانوية العامة بالقلق والخوف، بعد الاجتهاد طوال العام في المذاكرة، يبدأ البعض في الإكثار من الدعاء آملين أن تكون النتيجة مبشرة وأن ينالوا درجات عالية.

أكثر ما يحرص عليه الأهالي هذه الأيام هو الدعاء لأبنائهم بأن يقر الله اعينهم بالنجاح والتفوق، وأن يجبر الله خاطرهم، لذا يقدم موقع “صدى البلد” دعاء قبل ظهور نتيجة الثانوية العامة.

دعاء نتيجة الثانوية العامة

اللهم اجبر بخاطري .

دعاء قبل ظهور نتيجة الثانوية العامة

اللهم ارزقني التوفيق والنجاح في دراستي وأكرمني بالدرجات العالية 

دعاء يجبر الخاطر

(( اللهم إليك أشكو ضعف قوتي وقلة حيلتي وهواني على الناس، يا ارحم الراحمين انت رب المستضعفين وأنت ربي إلى من تكلني إلى بعيد يتجهمني، أم إلى عدو ملكته امري إن لم يكن بك غضب علي فلا ابالي، غير ان عافيتك هي اوسع لي.اعوذ بنور وجهك الذي أشرقت له الظلمات وصلح عليه أمر الدنيا والآخرة.أن يحل على غضبك، أو ينزل بي سخطك.لك العتبى حتى ترضى ولا حول ولا قوة الا بك)).

دعاء يريح القلب

اللهمَّ إنِّي أسألُكَ مِنَ الخيرِ كلِّهِ عَاجِلِه وآجِلِه ما عَلِمْتُ مِنْهُ وما لمْ أَعْلمْ، وأعوذُ بِكَ مِنَ الشَّرِّ كلِّهِ عَاجِلِه وآجِلِه ما عَلِمْتُ مِنْهُ وما لمْ أَعْلمْ، اللهمَّ إنِّي أسألُكَ من خَيْرِ ما سألَكَ مِنْهُ عَبْدُكَ ونَبِيُّكَ، وأعوذُ بِكَ من شرِّ ما عَاذَ بهِ عَبْدُكَ ونَبِيُّكَ، اللهمَّ إنِّي أسألُكَ الجنةَ وما قَرَّبَ إليها من قَوْلٍ أوْ عَمَلٍ، وأعوذُ بِكَ مِنَ النارِ وما قَرَّبَ إليها من قَوْلٍ أوْ عَمَلٍ، وأسألُكَ أنْ تَجْعَلَ كلَّ قَضَاءٍ قَضَيْتَهُ لي خيرًا).

دعاء النجاح في الثانوية العامة

«اللهم سخر لي جميع خلقك كما سخرت البحر لسيدنا موسى -عليه السلام-، وألن لي قلوبهم كما ألنت الحديد لداود -عليه السلام-، فإنهم لا ينطقون إلا بإذنك، نواصيهم في قبضتك، وقلوبهم في يديك تصرفها كيف شئت، يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك، ياعلام الغيوب أطفأت غضبهم بلا إله إلا الله، واستجلبت محبتهم».

«اللهم إني أسألك خير المسألة وخير الدعاء وخير النجاح وخير العمل وخير الثواب وخير الحياة وخير الممات، وثبتني وثقل موازيني، وحقق إيماني، وارفع درجتي، وتقبل الخير وخواتمه وأوله وآخره وظاهره وباطنه والدرجات العلى من الجنة، اللهم إني أسألك الطيبات، وفعل الخيرات، وترك المنكرات، وحب المساكين، وأن تتوب علي وتغفر لي وترحمني».

«اللهم إني أعوذ بك أن أَضل أو أُضل، أو أَزل أو أُزل، أو أَظلِم أو أُظلم، أو أَجهل أو يُجهل علي، اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلًا، وأنت تجعل الحزن سهلًا إذا شئت سهلًا».

دعاء قبل ظهور نتيجة الثانوية العامة

اللهم اجعل يوم نتيجة الثانوية العامة يوم سعد وفرح تسعد فيه قلوبنا بنتيجة أولادنا.

اللهم اجبر خاطرهم وخاطرنا فيهم.

يا رب جبرا يتعجب له أهل السماوات والأرض اللهم اجعل لهم من لدنك سلطانا نصيرا.

اللهم ارسم البسمة على وجوههم وأكرمهم بكرمك الواسع وحقق امنياتهم انت على كل شيء قدير.

اللهم اجعل امتحانات طلاب الثانوية العامة مكللة بالنجاح.

اللهم اجعل طلابنا من السعداء الفرحين بنتائجهم.

يا رب نسألك النجاح لأبنائنا وبناتنا من طلاب الثانوية العامة.

يا رب اجعلهم يبكون فرحا بنتيجتهم وعوض صبرهم وتعبهم خيرا.

يا رب بيدك كل الأمر. فلا تكلهم لغيرك.. لا مجير لهم من غياهب الدهر سوى نور هدايتك.

اللهم ثبت قلوبهم على الإيمان.. وبأيمانهم أعنهم على النجاح.

اللهم فرج كربهم واجعلهم من الرائدين في الإسلام.

اللهم ارفع راية الرقي بطلبة العلم وألزمهم به واجعلهم بيارق نجاحاتنا في المدارس والجامعات والكليات والمعاهد.

بسم الله الفتاح، اللهم لا سهَلْ إلا ما جعلته سهَلْا وأنت تجعل الحزن متى شئت سهًلا، يا أرحم الراحمين، اللهم آمين.

يا حي يا قيوم برحمتك استغيث أصلح لطلابنا احوالهم وفرحهم بنتيجة الثانوية العامة يارب.

اللهم ألهمهم الصبر والرضا وفرحهم واسعدهم بثمرة تعبهم طول العام.

اللهم اكتب للطلاب والطالبات التوفيق والنجاح اللهم سهَلْ ويسر لهم النتيجة.

اللهم وفق الطلاب والطالبات في الاختبارات لتحقيق النجاح وأعلى التقدير والدرجات اللهم آمين.

اللهم سهَل على الطلاب والطالبات ما صعب ويسر لهم النجاح.

اللهم فرح قلوبنا فرحه لا ننساها أبدًا نبكي من شدتها وتجعل آباءنا فخورين بنا اللهم إنك لا تضيع أجر من أحسن عملًا وأنت الكريم أكرمنا بكرمك وفرح قلوبنا بالنتيجة ولا تشمت بنا أحد.

اللهم فرحنا وفرح أهَلْنا بظهور النتيجة، اللهم وفق أبناءنا وبناتنا وكافة أبناء وبنات المسلمين في امتحان الدنيا والآخرة وأنر بالعلم بصائرهم وعقولهم واكتب لهم النجاح والفلاح في الدنيا والآخرة وفرحهم بتفوقهم.

دعاء نتيجة الثانوية العامة نتيجة الثانوية العامة دعاء قبل ظهور نتيجة الثانوية العامة دعاء يجبر الخاطر دعاء النجاح في الثانوية العامة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

نتيجة الثانوية العامة 2025 على موقع صدى البلد

نتيجة الثانوية العامة 2025 على موقع صدي البلد .. تفاصيل عاجلة الآن

نتيجة الثانوية العامة 2025

سجل الآن .. نتيجة الثانوية العامة 2025 على صدى البلد مجاناً

70 جيجا مجانًا.. قرار عاجل بشأن عملاء الإنترنت الأرضي وخصم 30% من الفاتورة الشهرية

70 جيجا مجانًا.. قرار عاجل بشأن عملاء الإنترنت الأرضي وخصم 30% من الفاتورة الشهرية

وفاة الأمير النائم

وداع الأمير النائم .. نهاية قصة امتدت عشرين عامًا بين الأمل والصمت

وفاة الأمير النائم.. نهاية الحكاية التي أبكت الملايين 20 عامًا

وفاة الأمير النائم.. نهاية الحكاية التي أبكت الملايين 20 عامًا

أسعار السجائر الآن بعد الزيادة محلي ومستورد

أسعار السجائر الآن بعد الزيادة محلي ومستورد

مرتب

موعد صرف مرتبات يوليو 2025 بالزيادة الجديدة

انا مظلومة.. هدير عبدالرازق تصرخ لحظة ضبطها في القاهرة الجديدة

أنا مظلومة.. هدير عبدالرازق تصرخ لحظة ضبطها في القاهرة الجديدة

ترشيحاتنا

الصلاة

ما حكم قراءة الفاتحة للمأموم في الصلاة الجهرية؟.. أمين الفتوى يجيب

هل الاستحمام يغني عن الوضوء

هل الاستحمام يغني عن الوضوء؟ اعرف آراء الفقهاء

الرضاعة

أمين الفتوى: الرضاعة تجعل الشخص أخًا لأبناء المرضعة وليس خالًا لهم

بالصور

علاقة ارتفاع الضغط والسكر بأمراض الكلى

الضغط
الضغط
الضغط

حل وشيك للأزمة .. وسام أبو علي يقترب من كولومبوس الأمريكي والأهلي يوافق

وسام أبو علي
وسام أبو علي
وسام أبو علي

دكاترة كتير مش بتاخد بالها منه .. سبب غير متوقع وراء ارتفاع ضغط الدم

ارتفاع ضغط الدم
ارتفاع ضغط الدم
ارتفاع ضغط الدم

افتتاح فرع جديد للقلعة الحمراء في الساحل الشمالي بعروض خاصة لجماهير الأهلي

شركة القلعة الحمراء
شركة القلعة الحمراء
شركة القلعة الحمراء

فيديو

اطول كسوف شمسى

الدنيا هتبقي ليل في عز الضهر .. أطول كسوف شمسي بالأقصر

ايمان عبد اللطيف

ظهرت عليه نفس الأعراض.. ماذا حدث لوالد الأشقاء الخمسة المتوفين بالمنيا؟

ايمان عبد اللطيف

بعد ظهوره في حفل راغب علامة ..إمام عاشور يخضع لفحوصات جديدة

ايمان عبد اللطيف

رد فعل حاسم من الزمالك على ظهور فتوح في حفل بالساحل الشمالي

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: صافرات الإنذار تنطلق

د. هشام فريد - الأمين العام لائتلاف الجاليات المصريه فى أوروبا

د. هشام فريد يكتب: الزهو الأميركي الأجوف.. وتوسعات الكيان الصهيوني

د. جمال القليوبي

د. جمال القلبوبي يكتب: كيف تكون اقتصاديات العرب قرب انتهاء عصر البترول 2050

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: السويداء.. هل تبقي الجغرافيا السورية علي حالها؟!

دكتور /محمد عسكر - مستشار التكنولوجيا وخبير أمن المعلومات

د.محمد عسكر يكتب: السوشيال ميديا فيها سُم قاتل

المزيد