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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

ديني

نصائح الأزهر لطلاب الثانوية العامة.. لا تنقطع عن الدعاء وثق بربك

نصائح لطلاب الثانوية العامة
نصائح لطلاب الثانوية العامة
محمد شحتة

نصح مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، الطلاب والطالبات في الثانوية العامة  بالمحافظة على الصلاة في وقتها وعلى بر الوالدين حتى يوفقهم الله في حياتهم الدراسية.

نصائح الأزهر لطلاب الثانوية العامة

كما نصح مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، الطلاب والطالبات في الثانوية العامة، على عدم الإنقطاع عن الدعاء وأن يكثروا منه دائما وأن يسألوا الله من فضله، فإن خزائن النعم بيد الله تعالى: {وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ} [غافر: 60]، وأن يثقوا أن الله سبحانه لـن يضيع سعيهم واجتهادهم.

كذلك من نصائح مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية الطلاب أن يستثمروا أوقاتهم ويحسنوا إدارته فهو نعمة عظيمة وكنز ثمين، فقد أوصـى سـيدنا رسـول الله ﷺ باستثماره؛ فقال: «نِعْمَتَانِ مَغْبُونٌ فِيهِمَا كَثِيرٌ مِنَ النَّاسِ: الصِّحَّةُ وَالفَرَاغُ». [أخرجه البخاري].

دعاء النجاح في نتيجة الثانوية العامة 2025

ويستحب لنا أن نردد دعاء النجاح في نتيجة الثانوية العامة 2025 في هذه الأيام تزامنا مع اقتراب ظهور نتيجة الثانوية العامة، ومن ذلك قول:

اللهم ارضنا بقضائك وبما قسمته لنا، واجعلنا من الحامدين لك في السراء والضراء.
اللهم يا من لطفه بخلقه شامل، وخيره لعبده واصل، لا تخرجني وذريتي وأهلي وأحبابي من دائرة الألطاف، وآمنا من كل ما نخاف، وكن لنا بلطفك الخفى الظاهر، الحمد لله الحنان المنان، الحمد لله مالك خزائن السماوات والأرض، الحمد لله حمداً يوافي كرمه وجوده.
الحمد لله له الملك وله الفضل وله المنة وله الإحسان على ما رزقتنا.
اللهم بك أصبحنا وبك أمسينا، وبك نحيا وبك نموت، وإليك النشور، اللهم إني أصبحت على فطرة الإسلام، وكلمة الإخلاص، ودين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وملة أبينا إبراهيم عليه السلام، حنيفًا مسلمًا ومما كان من المشركين.
اللهم يا رب العالمين افتح على الطلاب فتوح العارفين بك، اللهم رب العالمين نجح مقصودهم، اللهم سلي قلوبهم.
اللهم يا معلم موسى علمني، ويا مفهم سليمان فهمني، ويا مؤتي لقمان الحكمة وفصل الخطاب آتني الحكمة وفصل الخطاب، اللهم اجعل ألستنا عامرة بذكرك، وقلوبنا بخشيتك، وأسرارنا بطاعتك، إنك على كل شيء قدير وبالإجابة جدير.
اللهم نسألك التوفيق والهداية، والرشد والإعانة، والرضا والصيانة، والحب والإنابة، والدعاء والإجابة اللهم أرزقنا نورا في القلب، وزينة في الوجه، وقوة في العمـل، اللهم قنا شر الإنس والجان، اللهم إنا نسألك فرجا قريبا، وصبرا جميلا، وصفحا جميلا وشكرا كثيـرا، وذكرا طويلا ، ورزقا وفيرا، برحمتك يا أرحم الراحمين.
اللهم يا من قلت وقولك الحق "وعلمناه من لدنا علمًا"، ارزقني من لدنك علمًا يقربني إليك، يا الله اجعلني من عبادك المتقين وعلمني ما ينفعني وانفعني بما علمتني وزدني علمًا وعملًا وفقهًا وإخلاصًا في الدين.

نصائح الأزهر طلاب الثانوية العامة دعاء النجاح نتيجة الثانوية العامة

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