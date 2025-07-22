الثانوية العامة لو مجموعك ضعيف.. استشاري طب نفسي ينصحك بـ 5 أشياء

يسدل الستار اليوم على ماراثون الثانوية العامة بإعلان نتيجة الثانوية العامة ، حيث يترقب الطلاب حصاد ما زرعوه طوال عام كامل من مذاكرة وجد واجتهاد.

الثانوية العامة

ويشعر طالب الثانوية العامة بصعوبة الوقت الذي يمر عليه انتظار لمعرفة نتيجة الثانوية العامة، ويجول في خاطره كثير من الأفكار والتوقعات والأحلام، وتكون الغالبية العظمى منها أفكارا سلبية، تتعلق برد فعل الأسرة إذا فشل في تحقيق حلمها بحصوله على درجات عالية تلحقه بـ كلية من كليات القمة.

ولكن هذه الأحلام هي مجرد هلاوس تدور في عقل الطالب والعائلة أيضا، بل في بعض الأوقات تكون العائلة هي سبب التوتر والخوف الأكبر للطالب، وللتعامل مع هذه الأفكار السلبية من كلا الجانبين يقول الدكتور جمال فرويز، استشاري الطب النفسي، إن «المشكلة قبل ظهور نتيجة الثانوية العامة تتركز في الأسرة أولا وليس على الطالب لأنها تهتم اولاً بكليات القمة نتيجة المصروفات الكثيرة خلال هذه السنة، فبتالي تزيد العبء على الطالب وتدخله في اكتئاب نفسي شديد».

وأضاف فرويز في تصريحات لـ «صدى البلد»، «في هذه اللحظة يجب على الطالب الخروج إلى أي مكان خارج المنزل لتجنب التوتر الناتج عن التفكير، ويطرق أمر النتيجة في يد الله ويقبل كل شيء برضا، عالمين أن القادم أفضل في أي كلية يختارها الله حسب مجهود وطاقة الطالب لكي يتفوق في هذه الكلية، وأن النجاح الحقيقي في الحياة لا علاقة له بالمجموع بل يعتمد على الخبرات الحياتية».

احتواء الأبناء

وتابع: «على الأسرة أن تعلم أن الضغط النفسي الناتج عن التوبيخ بعد نتيجة الثانوية العامة يدفع الطالب إلى تصرفات حمقاء لإيذاء نفسه بأي طريقة ممكنة لا يتوقعها أحد، فعلى الأسرة بعد ظهور النتيجة احتواء أبنائهم والطبطبة عليهم وتخفيف التعب وضغط النتيجة، عالمين أن مقارنات ابنهم بالأخر تجعل الكراهية تسود ويبدء الفشل يتسلط عليه».

بدايات جديدة

وأضاف استشاري الطب النفسي أن «تقبل أي نتيجة تعني أنك قوي وتعمل على بدء بدايات جديدة في الحياة، وعلى الطالب أن يتسم في لحظة النتيجة بالهدوء والثبات الانفعالي بنفس راضية، والتركيز في المستقبل بصورة إيجابية ووضع تطلعات وخطط لتنفيذها ليعود النجاح والتفوق الحقيقي من جديد».

ولفت فرويز أنه «في لحظة النتيجة على الطالب أن يبتعد عن أي شيء يسبب له أجواء سلبية ويتعب نفسيته، ويبتعد عن الفيس بوك وجميع مواقع التواصل الاجتماعي التي تصدر طاقة سلبية وقلق وحزن نتيجة رؤيته والحديث عن المتفوقين في مواقع التواصل الاجتماعي».

تفادي النوبات العصبية

واختتم: «على الأسرة تهنئة الطالب ورسم البهجة له في أي نتيجة حتى لو ضعيفة لتجنب مشاكل ونوبات عصبية ونفسية قد يتعرض لها الطالب نتيجة الضغط العصبي الكبير الذي يكون عليه، بالإضافة إلى الضغط الذي يضعه عليه الأهل في أثناء النتيجة ».

نتيجة الثانوية العامة

وظهرت منذ دقائق قليله نتيجة الثانوية العامة 2025 برقم الجلوس على موقع صدى البلد ، وذلك بعد أن اعتمدها رسمياً محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم.

رابط نتيجة الثانوية العامة 2025 برقم الجلوس على موقع صدى البلد يمكن الوصول له الآن من خلال https://natega.elbalad.news/

خطوات الاستعلام عن نتيجة الثانوية العامة 2025 برقم الجلوس على موقع صدى البلد

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وأعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني تفاصيل أعداد الناجحين في نتيجة الثانوية العامة 2025 في النظامين الجديد والقديم.

حيث قد بلغ إجمالي عدد المتقدمين لامتحانات الدور الأول بالنظام الجديد والنظام القديم 785099 طالبًا وطالبة، حضر منهم 728892 طالبًا وطالبة، وبلغ عدد الناجحين 574347 طالبًا وطالبة.

وكان قد اعتمد محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، اليوم الثلاثاء، نتيجة الثانوية العامة 2025 للعام الدراسي 2024/ 2025 بنسبة نجاح النظام الجديد 79.2%، والنظام القديم 72.7%.