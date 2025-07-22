سوزي الأردنية تحتفل بنجاحها في الثانوية العامة بنسبة 50%.. وتعلن خطوبتها خلال يومين

أثارت البلوجر الأردنية الشهيرة سوزي جدلاً واسعاً بعد نشرها فيديو عبر حسابها الرسمي على منصة تيك توك، تحدثت فيه عن نجاحها في الثانوية العامة بمجموع 50%، مؤكدة أن هذا النجاح جاء بعد ثلاث سنوات من المحاولات.

وظهرت سوزي في الفيديو وهي تقول:"الحمدلله نجحت وجبت 50%، خطوبتي بعد يومين، معرفش على مين لسه، بس خلاص هتخطب. اللي هيجيلي هوافق عليه. الشهادة كانت اللي موقفاني، بقالي سنة عايزة أرتبط وأمي كانت بتقولي: انجحي الأول."

وأضافت سوزي، التي بدت في قمة سعادتها:

"جبت 50% بمجهودي، أقسم بالله، بقالي سنتين، ودي السنة التالتة. محدش هيقدر يضايقني أو يقول كلمة، لأني نجحت بفضل ربنا."

وأكدت أنها لن تتمكن من دخول جامعة حكومية لكنها ستتجه لجامعة خاصة، معلنة أنها تجاوزت أصعب المراحل، وأن النجاح بالنسبة لها ليس فقط بالأرقام، بل بالإصرار والمثابرة.