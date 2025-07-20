بصورة لـ «سوزي الأردنية».. حسين حجاج عن مشاهير السوشيال: «قلة أدب ومجتمع بيشجع التفاهة»

أثار الفنان حسين حجاج جدلًا واسعًا عبر مواقع التواصل الاجتماعي، حيث أعرب عن غضبه من تصدّر بعض الشخصيات المثيرة للجدل للمشهد الإعلامي والفني.

وشارك حجاج صورة للبلوجر سوزي الأردنية، والبلوجر مؤمن، خلال ظهورهما برفقة الفنانة هنا الزاهد في العرض الخاص لفيلم "الشاطر"، وعلّق عليها بعلامة (❌)، وكتب: "ضيعنا عمرنا في التعليم وشغل بـ3000 جنيه، ولو زاد يبقى 3500، وفي الآخر التشجيع والدعم للفشلة وناس تافهة! واحدة شتمت أبوها على لايف وبسبب قلة أدبها بقت مشهورة وناجحة كمان!! أنا مش ضدها، أنا ضد المجتمع اللي بيشجع على التفاهة دي وبيدعم قلة الأدب."

وأضاف: “من الآخر، بيقولك: امشي غلط تنجح. يلا، محدش عارف أخرتها إيه”.



شهد العرض الخاص لفيلم "الشاطر" حضورًا لافتًا لعدد كبير من نجوم السوشيال ميديا، كان أبرزهم سوزي الأردنية، التي حرصت على دعم النجم أمير كرارة بطل العمل، في ليلة مميزة احتضنتها إحدى دور العرض الكبرى بالقاهرة.

وحرص الحضور على التقاط الصور مع كرارة، الذي تفاعل بحفاوة مع الجمهور وزملائه، في أجواء احتفالية جمعت بين نجوم الفن ومؤثري منصات التواصل الاجتماعي.