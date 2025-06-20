آيتن عامر على طريقة سوزي الأردنية بعد نفيها شائعات زواجها

شاركت الفنانة آيتن عامر جمهورها ومتابعيها مقطع فيديو عبر تطبيق “تيك توك”، ظهرت خلاله وهي تقلد أحد التريندات الشهيرة للبلوجر سوزي الأردنية، والذي انتشر خلال لقائها مع عبدالعاطي، وهي تردد جملة: "لو قفشت مش هحل.. مش هحل".

وجاء ظهور آيتن بهذا الفيديو الطريف بعد أيام من نفيها للشائعات التي انتشرت مؤخرًا حول زواجها من المنتج أحمد الجنايني، مؤكدة أن ما تم تداوله غير صحيح تمامًا.

https://www.instagram.com/reel/DLIIADVtKZc/?igsh=MWVxdWN4OWZ5YWZobA==

وكتبت آيتن عبر حساباتها الرسمية: “تداولت بعض المواقع الإخبارية وصفحات التواصل الاجتماعي مؤخرًا أخبارًا غير دقيقة تتعلق بي، وأود أن أوضح بكل احترام أن ما تم نشره عارٍ تمامًا من الصحة ولا يمت للواقع بصلة”.

وأضافت: “أدعو وسائل الإعلام إلى تحري الدقة والمصداقية قبل تداول أي أخبار، احترامًا لأخلاقيات المهنة ولحقوق الأفراد”.