بفستان قصير.. إطلاله جذابة لـ أيتن عامر من عطلتها الصيفية

شاركت الفنانة أيتن عامر، متابعيها صورا جديده من أحدث جلسه تصوير لها من عطلتها الصيفية عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك.

وظهرت أيتن عامر بإطلالة جذابة جريئة مرتدية فستان قصير باللون اللبني واعتمدت مكياجا صاخبا أبرز جمالها، و تركت شعرها منسدلا علي كتفيها.

آخر أعمال أيتن عامر

كان آخر أعمال الفنانة أيتن عامر، هو مسلسل “الحلانجي”، والذي عرض خلال شهر رمضان.

المسلسل من تأليف محمود حمدان، وإخراج معتز حسام، وشارك في بطولته نخبة من النجوم، منهم: أيتن عامر، محمد لطفي، محمود قابيل، عبير صبري، إبراهيم السمان، أحمد وفيق، طارق صبري.