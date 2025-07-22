محافظ بني سويف يهنئ "يوسف سامي" و"وسام بكري" أوائل الجمهورية في الثانوية العامة

هنأ الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، الطالب يوسف سامي علي علي الأول على مستوى الجمهورية (شعبة علمي علوم) بمجموع 319 من مدرسة الشهيد سيد عبد الحفيظ بأبوصير الثانوية المشتركة، إدارة الواسطى، والطالبة وسام بكري حسن حسان الأولى على الجمهورية (شعبة علمي علوم ـ نظام الدمج التعليمي) بمجموع 307 من مدرسة دلاص الثانوية، إدارة ناصر، وذلك لتفوقهما المشرف وحصولهما على المركز الأول على مستوى الجمهورية في شهادة الثانوية العامة 2025.

وأعرب المحافظ عن فخره واعتزازه بما حققه أبناء بني سويف من إنجاز متميز يرفع اسم المحافظة عاليًا بين محافظات الجمهورية، مؤكدًا أن هذا النجاح ثمرة جهد متواصل من الطلاب وأسرهم ودعم معلميهم وإداراتهم التعليمية، متمنيا لهما دوام التفوق ومواصلة التميز في حياتهما الجامعية والعلمية ليكونا قدوة حسنة لأقرانهما. وأشار المحافظ إلى أن التفوق العلمي لأبناء المحافظة يعكس الاهتمام الكبير الذي توليه الدولة تحت قيادة فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي لتطوير منظومة التعليم ودعم المتفوقين والنماذج المشرفة.