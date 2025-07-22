تعليم بني سويف تكرم طالبة من ذوي الاحتياجات الخاصة لتفوقها في الدبلوم الفني

استقبلت الدكتورة أمل الهواري وكيل وزارة التربية والتعليم ببني سويف ، الطالبة " جومانا سمير سيد هنداوي" الحاصلة على شهادة الدبلوم الفني بمدرسة الفنية الثانوية بنات ببني سويف بمجموع %93.14 تخصص الزخرفة

وذلك حرصا على تكريمها لتفوقها الدراسي

وأجرت وكيل الوزارة مع الطالبة جومانا حواراً وديا حول طبيعة دراستها وتطلعاتها

وأكدت وكيل الوزارة ، بأن هذا التكريم حق أصيل ويمثل تعبيرا رمزيا لاهتمام الدولة عامة ولاسيما وزارة التربية والتعليم بأبنائها الطلاب من ذوي الاحتياجات الخاصة وحرصها على تقديم كافة أوجه الدعم لهم ولضمان حصولهم على فرص تعليمية متساوية بما يسهم في دمجهم في المجتمع.

ووجهت وكيل الوزارة ، الشكر والتقدير ل سحر حسين موجه أول اللغة الانجليزية سابقا ، والدة الطالبة جومانا لما تبذله من جهد وعطاء وإصرارها على تعليم ابنتها رغم التحديات التي تواجهها.

ومن جانبها ، أعربت والدة الطالبة جومانا عن سعادتها وامتنانها لهذا التقدير من الأستاذة أمل الهواري وكيل الوزارة معربة عن أملها في أن تستمر جومانا في تحقيق المزيد من التفوق والنجاح وتحقق رغبتها في الالتحاق بكلية الفنون الجميلة أو كلية الفنون التطبيقية.

وفي ختام اللقاء ، قدمت وكيل الوزارة شهادة تقدير للطالبة جومانا ، تقديرا لها ودعما لتفوقها الدراسي متمنية لها دوام التوفيق والنجاح في حياتها الجامعية.