أعلن الدكتور منصور حسن رئيس جامعة بني سويف، انطلاق فعاليات التدريب الصيفي لبرنامج التعليم المدمج بكلية الزراعة ن وذلك تحت إشراف الدكتور عبد اللطيف هشام عميد كلية الزراعة ، ومدير مركز التعليم المدمج و الدكتورة حنان الروبي، المنسق الأكاديمي لبرنامج التعليم المدمج بكلية الزراعة



وأوضح رئيس الجامعة ، أن التدريب يهدف إلى تعزيز معرفة الطلاب بأحدث التقنيات الزراعية وتطبيقاتها العملية، ومساعدتهم على تحسين مهاراتهم المعرفية وإعدادهم لسوق العمل وذلك فى إطار حرص الجامعة على توفير فرص تعليمية متميزة لطلابهما من خلال توفير تعليم عالي الجودة ومواكبة التطورات الحديثة في مختلف المجالات الزراعية.





