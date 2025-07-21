محافظ بني سويف يتفقد سير العمل بالعيادة المتنقلة لتقديم خدمات المبادرات الرئاسية للمرأة

تفقد الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، سير العمل في القافلة المتنقلة التي يتم تنظيمها بالتعاون بين مديرية الصحة وفرع المجلس القومي للمرأة ومؤسسة "مصر تقدر 2030 للخدمات والتنمية"، ضمن فعاليات حملة "100 يوم صحة" لتقديم الخدمات الصحية للمبادرات الرئاسية "بالمجان"، في إطار توجيهات وزارة الصحة، واستكمالاً لسلسلة المبادرات الرئاسية التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي للنهوض والارتقاء بمستوى الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين.

وتابع المحافظ انتظام العمل في القافلة التي بدأت أمس الأحد وتستمر حتى نهاية الشهر الجاري،وذلك في حضور الدكتورة سماح جاد وكيل وزارة الصحة والسكان، نرمين محمود مقررة فرع المجلس القومي للمرأة ببني سويف، الدكتور محمد جبر معاون المحافظ ،الدكتور محمد فؤاد مدير عام فرع هيئة التأمين الصحي ، علي يوسف رئيس المدينة ،الدكتورة أسماء عبد الجواد مدير إدارة بني سويف الصحية، ومن مؤسسة مصر تقدر 2030 للتنمية والخدمات : الدكتورة مروة شعبان نائب رئيس مجلس أمناء المؤسسة ، الدكتور جون بُشرى _اللجنة الصحية.

وتفقد المحافظ سير العمل بالعيادة المتنقلة_المتواجدة أمام مقر فرع المجلس_ ويتم من خلالها إجراء الفحوصات والكشوف الطبية للمترددات على القافلة ، وناقش مع المختصين بعض التفاصيل والبيانات الخاصة بأعداد المترددين والمستفيدات ونوعية الخدمات المقدمة لهن ، ومستشفيات الإحالة التي يتم التحويل والتنسيق معها لاستكمال العلاج.

و أشاد المحافظ بالخدمات التي تقدمها العيادة ، والتي تتسم بالتنوع والتعدد ومنها : ومبادرة صحة المرأة وتشمل الفحص الطبي، أشعة الماموجرام، والتوعية الصحية للوقاية من الأمراض والتغلب عليها، ومبادرة الكشف المبكر عن الأمراض السرطانية مثل أورام القولون، البروستاتا، عنق الرحم، والرئة، بجانب تجهيز سيارة للفحص الطبي وأشعة الماموجرام للكشف المبكر عن أمراض الثدي ، بجانب الكشف عن الأمراض المزمنة والاعتلال الكلوي (قياس ضغط الدم، السكر العشوائي والتراكمي، الدهون الثلاثية، وظائف الكلى، والسمنة).