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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

أخبار بني سويف: غلق 3 أكاديميات تدريب وهمية وضبط طن زيت طعام مستعمل قبل إعادة تدويره بمصنع مُخالف.. وتوريد 282 ألف طن قمح

ديوان عام محافظة بني سويف
ديوان عام محافظة بني سويف
بني سويف : محمد عبدالحليم

شهدت محافظة بني سويف خلال الـ 24 ساعة الماضية العديد من الأحداث المهمة والبارزة كان من أهمها :

محافظة بني سويف تغلق 3 أكاديميات تدريب وهمية
في ضوء توجيهات الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف بتكثيف حملات الرقابة على مراكز وأكاديميات التدريب غير المرخصة، حرصًا على مصلحة شباب وأهالي المحافظة، نفذت لجنة مختصة" تم تشكيلها بقرار من المحافظ" حملة مكبرة بقيادة اللواء سامي علام السكرتير المساعد، أسفرت عن غلق 3 أكاديميات بمدينة بني سويف تعمل في مجالات الخدمات الطبية ومعاوني التمريض، بعد ضبط مخالفات جسيمة تتعلق بمزاولة النشاط دون ترخيص ومنح شهادات تدريبية غير معتمدة.

وقد شملت الحملة مراجعة الموقف القانوني والفني لتلك الأكاديميات التي تمارس التدريب في مجالات مرتبطة بالقطاع الصحي، حيث تبين عدم حصولها على التراخيص اللازمة، إضافة إلى إصدار شهادات غير معترف بها رسميًا، ما قد يؤدي إلى تضليل المتدربين وضياع فرصهم في الحصول على وظائف معتمدة.

282 ألف طن .. توريد قمح بنسبة 144% من المستهدف في بنى سويف
أكد الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف انتظام سير العمل في منظومة التوريد بالمواقع التي حددتها وزارة التموين لاستلام وتوريد القمح بمراكز ومدن المحافظة وهي(صومعة سدس، شون قمن العروس الواسطى ، شونة بني سويف "2" ببني هارون ، وشونة العالمية على الطريق الصحراوي الغربي بسمسطا).

 وتم اقتصار أعمال التوريد على تلك المواقع و مراعاة البعد المكاني" للمساحات المنزرعة وأقرب الأماكن للتوريد،فيما تم غلق باقي المواقع لامتلاء السعات التخزينية بها

تموين بني سويف: ضبط طن زيت طعام مستعمل قبل إعادة تدويره بمصنع مخالف
وجه الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، باستمرار وتكثيف الحملات الرقابية على الأسواق والمحال والمنشآت الغذائية والتجارية، وذلك ضمن خطة المحافظة في مجال الرقابة على الأسواق ومجابهة محاولات الغش التجاري، بما يضمن توفير السلع الأساسية وضبط الأسواق، والتصدي لأية ممارسات تخالف القانون وتضر بصحة وسلامة المواطنين.

جاء ذلك خلال مناقشة المحافظ لتقرير مديرية التموين، الذي أعده محمد عبد الرحمن، وكيل وزارة التموين، واستعرض فيه جهود المديرية في تنفيذ الحملات الرقابية بالتعاون مع الجهات المعنية، لمتابعة الوضع التمويني وضبط المخالفات، حيث تم ضبط مصنع مخالف "بدون ترخيص" يقوم بتدوير زيوت الطعام المستعملة بغرض إعادة استخدامها، وتم التحفظ على كمية تُقدر بنحو طن من الزيوت المعاد تدويرها للبيع وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

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