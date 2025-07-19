أخبار بني سويف | فحص وعلاج 1502شحصا وإزالة 890 تعد على الأراضي الزراعية

شهدت محافظة بني سويف خلال الـ 24 ساعة الماضية العديد من الأحداث المهمة كان أبرزها

فحص وعلاج 1502شحصا وتقديم 4150 خدمة بقافلة طبية بقرى بنى سويف

تابع الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، سير العمل في خطة القوافل الطبية العلاجية التي تنفذها وزارة الصحة بالمحافظة عن طريق إدارة القوافل العلاجية بالوزارة، وتنفذها مديرية الصحة،وتستهدف إيصال ودعم مستوى الخدمة الطبية الشاملة بالقرى والمناطق الأكثر احتياجًا، مشيرًا إلى أن هذه القوافل تأتي ضمن الجهود التي تنفذها الحكومة في إطار تنفيذ توجيهات القيادة السياسية بتقديم الرعاية الصحية وتوفير سبل العيش الكريم للفئات الأولى بالرعاية ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة".

بني سويف.. إزالة 890 حالة تعد على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة

تابع الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، سير العمل في حملات المرحلة الثالثة من الموجة الــ 26 لإزالة التعديات التي بدأت 5 يوليو الجاري ، تحت إشراف اللجنة العليا لاستراد أراضى الدولة،ضمن الحملات المكثفة التي تنفذها الحكومة للحفاظ على حقوق الدولة واسترداد حق الشعب،من خلال إزالة كافة صور التعديات،في إطار توجيهات القيادة السياسية بمواصلة جهود استرداد أراضى الدولة ومواجهة ظاهرة البناء المخالف

وتبين من تقرير إدارة أملاك الدولة، أن إجمالي ماتم إزالته "منذ بدء المرحلة وحتى أمس الخميس "،وصل إلى 894 حالة بواقع (350 حالة أملاك دولة + 544 حالة تعد على أراض زراعية خاصة) وفي ظل تنسيق بين كافة الأجهزة التنفيذية، لمتابعة تنفيذ قرارات الإزالة على التعديات بمراكز المحافظة، وطبقاً لبرنامج زمنى الذي تم إعداده بالتعاون مع الجهات الأمنية والتنفيذية وجهات الولاية المعنية.

التأمين الصحي ببني سويف ينظم برنامجا تدريبياً في الإنعاش القلبي الرئوي

تحت رعاية الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، نظم فرع الهيئة العامة للتأمين الصحي بالمحافظة البرنامج التدريبي المتقدم في الإنعاش القلبي الرئوي لأطباء القلب " Advanced Life Support Course – ALS" والذي عُقد على مدار يومي الأربعاء والخميس 16 و17 يوليو الجاري ، بمشاركة 23 طبيباً من أطباء القلب بمستشفى التأمين الصحي

وأوضح الدكتور محمد فؤاد، مدير عام الفرع، أن هذا التدريب يأتي استكمالاً لخطة الهيئة في تحسين الخدمات الصحية المقدمة من خلال تأهيل الأطباء بأحدث المعايير الطبية، مشيرًا إلى أن ما تحقق على الأرض من تنظيم وانضباط يعكس تضافر الجهود والدعم الكامل من رئاسة الهيئة بقيادة الأستاذ الدكتور أحمد مصطفى، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للتأمين الصحي، وتعليمات الدكتورة فاتن عمارة، مدير عام الإدارة العامة للتدريب والعلاقات الثقافية،