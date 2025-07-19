قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
سعر الدولار اليوم 19-7-2025 في مصر
التضامن الاجتماعي تعلن عن مسابقة بدور الحضانات بالمحافظات
توضيح رسمي من الإسماعيلي بشأن شائعات إيقاف القيد
الرئاسة السورية تدعو لضبط النفس في السويداء وترسل قوة لاحتواء الاشتباكات
تامر عاشور يفاجئ أنغام في حفل افتتاح مهرجان العلمين
خطوبة الملازم نور الدين امتياز بطل حريق سنترال رمسيس | صور
تطوير شامل في الزمالك.. مشاريع إنشائية طموحة وملعب خاص
تعليق ناري من سيد عبد الحفيظ على انتقال حمدي فتحي لـ بيراميدز
رسميًا.. تحميل كراسة شروط سكن المصريين 7 عبر هذا الرابط
سعر أقل جرام ذهب اليوم 19-7-2025
الحكومة اللبنانية: لا أحد يطالب حزب الله بتسليم سلاحه لإسرائيل بل للدولة
رد غير متوقع من سيد عبد الحفيظ على طلب إمام عاشور المساواة مع زيزو
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

أخبار بني سويف | فحص وعلاج 1502شحصا وإزالة 890 تعد على الأراضي الزراعية

ديوان عام محافظة بني سويف
ديوان عام محافظة بني سويف
بني سويف : محمد عبدالحليم

شهدت محافظة بني سويف خلال الـ 24 ساعة الماضية العديد من الأحداث المهمة كان أبرزها 

فحص وعلاج 1502شحصا وتقديم 4150 خدمة بقافلة طبية بقرى بنى سويف
تابع الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، سير العمل في خطة القوافل الطبية العلاجية التي تنفذها وزارة الصحة بالمحافظة عن طريق إدارة القوافل العلاجية بالوزارة، وتنفذها مديرية الصحة،وتستهدف إيصال ودعم مستوى الخدمة الطبية الشاملة بالقرى والمناطق الأكثر احتياجًا، مشيرًا إلى أن هذه القوافل تأتي ضمن الجهود التي تنفذها الحكومة في إطار تنفيذ توجيهات القيادة السياسية بتقديم الرعاية الصحية وتوفير سبل العيش الكريم للفئات الأولى بالرعاية ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة".

بني سويف.. إزالة 890 حالة تعد على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة
تابع الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، سير العمل في حملات المرحلة الثالثة من الموجة الــ 26 لإزالة التعديات التي بدأت 5 يوليو الجاري ، تحت إشراف اللجنة العليا لاستراد أراضى الدولة،ضمن الحملات المكثفة التي تنفذها الحكومة للحفاظ على حقوق الدولة واسترداد حق الشعب،من خلال إزالة كافة صور التعديات،في إطار توجيهات القيادة السياسية بمواصلة جهود استرداد أراضى الدولة ومواجهة ظاهرة البناء المخالف

وتبين من تقرير إدارة أملاك الدولة، أن إجمالي ماتم إزالته "منذ بدء المرحلة وحتى أمس الخميس "،وصل إلى 894 حالة بواقع (350 حالة أملاك دولة + 544 حالة تعد على أراض زراعية خاصة) وفي ظل تنسيق بين كافة الأجهزة التنفيذية، لمتابعة تنفيذ قرارات الإزالة على التعديات بمراكز المحافظة، وطبقاً لبرنامج زمنى الذي تم إعداده بالتعاون مع الجهات الأمنية والتنفيذية وجهات الولاية المعنية.

التأمين الصحي ببني سويف ينظم برنامجا تدريبياً في الإنعاش القلبي الرئوي
تحت رعاية الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، نظم فرع الهيئة العامة للتأمين الصحي بالمحافظة البرنامج التدريبي المتقدم في الإنعاش القلبي الرئوي لأطباء القلب " Advanced Life Support Course – ALS" والذي عُقد على مدار يومي الأربعاء والخميس 16 و17 يوليو الجاري ، بمشاركة 23 طبيباً من أطباء القلب بمستشفى التأمين الصحي

وأوضح  الدكتور محمد فؤاد، مدير عام الفرع، أن هذا التدريب يأتي استكمالاً لخطة الهيئة في تحسين الخدمات الصحية المقدمة من خلال تأهيل الأطباء بأحدث المعايير الطبية، مشيرًا إلى أن ما تحقق على الأرض من تنظيم وانضباط يعكس تضافر الجهود والدعم الكامل من رئاسة الهيئة بقيادة  الأستاذ الدكتور أحمد مصطفى، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للتأمين الصحي، وتعليمات الدكتورة فاتن عمارة، مدير عام الإدارة العامة للتدريب والعلاقات الثقافية،

بني سويف ازالات الفشن

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

هدير عبد الرازق

علقة موت لـ هدير عبد الرازق داخل شقة سكنية مجهولة.. تفاصيل مثيرة

هدير عبد الرازق

هدير عبد الرازق تثير الجدل بفيديو تتعرض فيه للسحل والضرب

هدير عبد الرازق

فيديو صادم يجدّد أزمة مثيرة في حياة هدير عبد الرازق | سحل واستغاثة وتدخّل أمني عاجل

نتيجة الثانوية العامة 2025 برقم الجلوس

نتيجة الثانوية العامة 2025 برقم الجلوس على صدى البلد مجاناً ..سجل الآن

72 ساعة راحة.. موعد إجازة 23 يوليو بعد ترحيلها رسميًا ومفاجأة للقطاع الخاص

72 ساعة راحة.. موعد إجازة 23 يوليو بعد ترحيلها رسميًا ومفاجأة للقطاع الخاص

هدير عبد الرازق

محامي زوج البلوجر هدير عبد الرازق يتهمها بالابتزاز: زرعت كاميرات بالمنزل دون علمه

الحريق

السيطرة على حريق في مطعم بالخصوص | صور

الرئيسان السيسي وترامب

رسائل مصر لإفريقيا .. ورد فوري من الرئيس السيسي على تصريحات ترامب عن سد النهضة

ترشيحاتنا

نغم صالح

نغم صالح: المسرح علمني التوازن بين الغناء والتمثيل

نغم صالح

نغم صالح تكشف كواليس أغنية «طوفان»

رفعت فياض

رفعت فياض: البكالوريا تتيح للطالب فرصة لتحسين درجاته

بالصور

تامر عاشور يفاجئ أنغام في حفل افتتاح مهرجان العلمين

تامر عاشور مع أنغام
تامر عاشور مع أنغام
تامر عاشور مع أنغام

خطوبة الملازم نور الدين امتياز بطل حريق سنترال رمسيس | صور

بالصور خطوبة الملازم نور الدين بطل حريق سنترال رمسيس
بالصور خطوبة الملازم نور الدين بطل حريق سنترال رمسيس
بالصور خطوبة الملازم نور الدين بطل حريق سنترال رمسيس

حظك اليوم وتوقعات الأبراج السبت 19 يوليو 2025 مهنيا وعاطفيا وصحيا

حظك اليوم وتوقعات الأبراج السبت
حظك اليوم وتوقعات الأبراج السبت
حظك اليوم وتوقعات الأبراج السبت

برج الجدي حظك اليوم السبت 19 يوليو 2025.. لا تتعامل بجفاء مع من يهتم بك

برج الجدي
برج الجدي
برج الجدي

فيديو

إصابه رزان مغربى

هل نجاة رزان مغربي معجزة؟ لحظات الرعب في قاعة الشيخ زايد

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. هشام فريد - الأمين العام لائتلاف الجاليات المصريه فى أوروبا

د. هشام فريد يكتب: الزهو الأميركي الأجوف.. وتوسعات الكيان الصهيوني

د. جمال القليوبي

د. جمال القلبوبي يكتب: كيف تكون اقتصاديات العرب قرب انتهاء عصر البترول 2050

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: السويداء.. هل تبقي الجغرافيا السورية علي حالها؟!

دكتور /محمد عسكر - مستشار التكنولوجيا وخبير أمن المعلومات

د.محمد عسكر يكتب: السوشيال ميديا فيها سُم قاتل

محمد مندور

محمد مندور يكتب: الحرائق والإرهاب البيئي

المزيد