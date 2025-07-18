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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

فحص وعلاج 1502شحصا وتقديم 4150 خدمة بقافلة طبية بقرى بنى سويف

قافلة طبية ببني سويف
قافلة طبية ببني سويف

تابع الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، سير العمل في خطة القوافل الطبية العلاجية التي تنفذها وزارة الصحة بالمحافظة عن طريق إدارة القوافل العلاجية بالوزارة، وتنفذها مديرية الصحة،وتستهدف إيصال ودعم مستوى الخدمة الطبية الشاملة بالقرى والمناطق الأكثر احتياجًا، مشيرًا إلى أن هذه القوافل تأتي ضمن الجهود التي تنفذها الحكومة في إطار تنفيذ توجيهات القيادة السياسية بتقديم الرعاية الصحية وتوفير سبل العيش الكريم للفئات الأولى بالرعاية ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة".

جاء ذلك خلال مناقشته لتقرير أعدته الدكتورة سماح جاد وكيل وزارة الصحة بشأن قيام إدارة القوافل بتنفيذ قافلة طبية على مدى يومي الأربعاء والخميس الماضيين ، بقرية النواميس  مركز الواسطى ،مكونة من 9 عيادات في 8 تخصصات (الباطنة، الأطفال، الجراحة، النساء، الجلدية، تنظيم الأسرة، العظام، الأسنان) وضمن إجراءات وقائية مشددة،حيث تم توقيع الكشف الطبي على 1502 مريض وصرف العلاج لهم بالمجان، كما تم إجراء 149 تحليل دم، و39 تحليل طفيليات، و10حالات أشعة عادية، و99موجات فوق صوتية، بالإضافة إلى تحويل2 حالة لعمل تقارير طبية للعلاج على نفقة الدولة وتحويل 3حالات  لاستكمال العلاج بالمستشفيات.

كما تضمنت القافلة ندوات للتثقيف الصحي حضرها 160 مواطنًا تناولت موضوعات عن الوقاية من فيروس كورونا، متابعة الحمل، تنظيم الأسرة، سرطان الثدي، سلامة الغذاء، سوء استخدام الأدوية، الرضاعة الطبيعية والتغيرات الفسيولوجية للمرأة بعد انقطاع الدورة، وتم إجراء فحوصات الكشف المبكر عن أمراض الضغط والسكر لعدد 300 مواطنًا، ليصل إجمالي الخدمات المقدمة من القافلة إلى 4157 خدمة.

تجدر الإشارة إلى الدعم النوعي الذي تحظى به تلك القوافل من الوزارة، حيث يتم تنفيذها تحت إشراف القوافل الطبية العلاجية بمديرية الصحة بقيادة الدكتور ياسر خيري منسـق القوافل العلاجية بالمديرية والدكتور محمد خلف مسئول الإمداد الطبي، طه كمال حجاج المسؤول المالي والإداري، عيد فرج مسئول معلومات القوافل، أحمد عجمي مسئول إعداد وتجهيز العيادات.

بني سويف محافظة بني سويف الفشن

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