فصل الكهرباء عن بعض مناطق بني سويف.. اعرف المواعيد والأماكن



أعلن قطاع الكهرباء ببنى سويف،أنه سيتم فصل التيار الكهربائي _4 ساعات_من 8 صباحا حتى 12 ظهرا ،أيام ( الاثنين ، الثلاثاء والأربعاء) الأسبوع المقبل"عن عدة مناطق بمدينة بنى سويف، لإجراء الصيانة اللازمة ورفع كفاءة الشبكات والمحولات وصيانة مغذيات : عز الدين ، الأوقاف، السلخانة

وأوضح قطاع الكهرباء أنه سيتم فصل التيار " الاثنين 21 يوليو الجاري " عن (الميكروويف ، عبد السلام عارف من طريق السادات ، أمام أبراج الأوقاف ، شركه هوايكو ،مساكن حوض الدلالة ،مكتب الصحة بالغمراوى ).

ويوم الثلاثاء "22 يوليو" عن مناطق (أبراج الأوقاف ، التأمينات ، المبنى الإداري للأوقاف ،مدرسة السيدة خديجة الثانوية ،خلف أبراج الأوقاف ، عزبة الصفيح خلف المدرسة، مبنى التطوير)..

ويوم الأربعاء "23 يوليو" عن مناطق (حلمى الملط من طريق السادات ،جزء من منطقة عزبة الصفيح من حلمى الملط ، جزء من شارع حاتم رشدى خلف البكرى ، شارع 77 ناحية حلمى الملط ، برج العدى بحلمي الملط)

وإذ يتقدم القطاع باعتذار للمواطنين عن هذا القطع نظرا لإجراء الصيانة اللازمة بهدف رفع كفاءة الخدمة المقدمة في هذا المرفق الحيوي، فإنه يناشد المواطنين والمصالح الحكومية والمنشآت الخدمية المختلفة المتأثرة بـ"القطع المؤقت" للخدمة اتخاذ التدابير اللازمة لتوفير احتياجاتهم الأساسية التي تعتمد على الكهرباء خلال فترة انقطاع التيار