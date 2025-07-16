افتتاح ثاني مقرات حزب الجبهة الوطنية بمحافظة بني سويف

شهدت مدينة ببا بمحافظة بني سويف افتتاح مقر أمانة حزب الجبهة الوطنية، ليكون ثاني مقرات الحزب بالمحافظة، وذلك بحضور قيادات الحزب وأعضاء الأمانة.

جاء الافتتاح تحت رعاية الدكتور عاصم الجزار – رئيس الحزب الدكتور السيد القصير - الأمين العام السيد احمد رسلان امين تنظيم المركزي

وبإشراف الدكتور هشام مجدي – أمين الحزب بمحافظة بني سويف

وشهدت الفعالية حضور عدد من القيادات البارزة، على رأسهم: محمود عزت – أمين التنظيم بالمحافظة، أحمد إبراهيم – الأمين المساعد المهندس حسن فاروق – الأمين المساعد العمدة طه أبو عريف – الأمين المساعد العمدة عمرو إسماعيل – أمين القبائل العربية، أحمد صقر – أمين العمل الجماهيري المستشار محمود عبد الوهاب – أمين الحزب بمركز ببا ، طلعت نمر – أمين التنظيم بمركز ببا

إلى جانب حشد كبير من أعضاء الحزب وممثليه في دائرة ببا.

وأكد محمود عزت أمين تنظيم المحافظة أن افتتاح مقر أمانة ببا يأتي في إطار خطة الحزب لتوسيع قاعدة انتشاره وتعزيز دوره في مراكز محافظة بني سويف، مشيرًا إلى أن هذا الافتتاح يمثل خطوة ضمن سلسلة افتتاحات قادمة تهدف إلى دعم المشاركة السياسية وتفعيل العمل الحزبي على مستوى القواعد الجماهيرية.

كما شدد على أهمية التزام أعضاء الحزب بتحالف الأحزاب المصرية، ودعم مرشح الحزب لمجلس الشيوخ الدكتور هشام مجدي، صاحب التاريخ المشرف في العمل النيابي والمجالس المحلية، والذي يُعد أحد الرموز الوطنية في المحافظة.