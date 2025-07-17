محافظ بني سويف يتدخل لحل أزمة مياه الصرف بمساكن قرية أبو سليم

وجه الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف بفحص شكوى اهالي مساكن قرية أبو سليم لتضررهم من تراكم مياه الصرف الصحي، وقام اللواء سامي علام السكرتير العام المساعد بجولة ميدانية إلى موقع الشكوى، يرافقه علي يوسف رئيس مركز ومدينة بني سويف، والمهندس محمود خالد رئيس فرع شركة مياه الشرب والصرف الصحي، وسكرتير الوحدة المحلية لقرية شريف باشا.

وخلال الجولة، تم الدفع بسيارة كسح لشفط المياه المتراكمة بشكل عاجل، وتم تكليف شركة المياه بسرعة إعداد دراسة فنية لبحث إمكانية توصيل العمارات السكنية بشبكة الصرف الصحي التقليدية بالقرية، على أن يتم الانتهاء من الدراسة بحد أقصى يوم السبت المقبل.

وفي حال الانتهاء من الدراسة، سيتم التنسيق مع إحدى مؤسسات المجتمع المدني لربط العمارات السكنية بمنظومة الصرف الصحي بالقرية.

كما تم تكليف الطب الوقائي بالدفع بفرق مكافحة الملاريا لرش وتعقيم المنطقة صباح الغد؛ حفاظًا على الصحة العامة.