فوز مشروعين بحثيين من كلية الآداب بتمويل من الجامعة ببني سويف

فاز فريق بحثي من كلية الآداب جامعة بني سويف عن رقمنة مستندات الكلية بإشراف أ د. منال سيد محمد الأستاذ بقسم علوم المعلومات بالكلية؛ وكذلك المشروع البحثي الذي فازت به الأستاذة الدكتورة سحر إبراهيم والأستاذ أحمد سيد م م بقسم علم النفس، وذلك ضمن اعتماد الجامعة فوز ثلاثة عشر مشروعا بحثيا بتمويل قيمته 2.3 مليون جنيه.

يأتي ذلك برعاية الأستاذ الدكتور منصور حسن رئيس الجامعة والأستاذ الدكتور محروس إبراهيم عميد كلية الأداب بالجامعة .

يذكر أن الأستاذ الدكتور محروس إبراهيم عميد الكلية قد تبنى فكرة المشروع البحثي الذي بادرت به الدكتورة منال سيد عندما كان وكيلا للدراسات العليا بالكلية، وشجعها على البدء في تطبيق المشروع على مستندات الدراسات العليا بالكلية.

وعندما سنحت الفرصة للتقدم بالمشروع ضمن مسابقة تنافسية بحثية بالجامعة، حفز العميد الدكتورة منال سيد وفريقها البحثي للتقدم والمشاركة ضمن عشرات المشروعات التي تقدم بها فرق البحث بالجامعة؛ وكان الفوز حليفا لهذا المشروع وكذلك للمشروع البحثي في مجال علم النفس بالاشتراك مع كلية الطب وكلية علوم ذوي الاحتياجات الخاصة، وذلك كبداية لمشروعات أخرى مبتكرة.

ومن جانبه تقدم عميد الكلية بالتهنئة لكل من شارك في هذين المشروعين البحثيين، علما بأن الأستاذ الدكتور منصور حسن قام بتسليم الفائزين العقود البحثية إيذانا بالبدء في التنفيذ والتطبيق ، وبدورهم تسلم كل من الدكتورة منال سيد والدكتورة سحر والأستاذ أحمد سيد عقود هذين المشروعين البحثيين للبدء في تنفيذه.

ولا ريب في أن هذين المشروعين يأتيان في سبيل خطة الكلية للتطوير والنهوض بها نحو التحول الرقمي تلبية لخطة الدولة في التنمية المستدامة.