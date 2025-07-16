احتفالية كبري لتكريم الدكتور منصور حسن رئيس جامعة بني سويف

نظّم قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة بجامعة بني سويف، اليوم، احتفالية كبري لتكريم الدكتور منصور حسن، رئيس الجامعة ، وذلك تقديرًا لجهوده المبذولة خلال فترة رئاسته للجامعة، ودعمه المتواصل لمسيرة التطوير العلمي والأكاديمي.

أقيم الحفل تحت إشراف الدكتور أبو الحسن عبد الموجود نائب رئيس الجامعة لقطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة، وقدم له ا.د هناء قؤاد و ا.د محمد الشربيني وشملت الفعاليات فيلم وثائقي عن إنجازات الدكتور منصور حسن ، وفقرات فنية متنوعه، وذلك بحضور الدكتور طارق على نائب رئيس الجامعة لقطاع الدراسات العليا والبحوث، والدكتور سامح المراغي نائب رئيس الجامعة السابق الدكتورة حنان سليمان، عضو مجلس الشيوخ، والدكتور محمد عبد العزيز الأستاذ المتفرغ بكلية الآداب وعدد من عمداء الكليات وممثلين من الأزهر الشريف والكنسية وسط حضور كبير من أعضاء هيئة التدريس والعاملين والطلاب وبتنظيم متميز من أسرة طلاب من أجل مصر.

من جانبه، وجه الدكتور منصور حسن الشكر والتقدير إلى القيادة السياسية وكل من عمل معه خلال فترة رئاسته للجامعة مؤكداً أنه متفائل بشكل كبير بمستقبل جامعة بني سويف العلمي والأكاديمي ، مشيراً إلى أنه عمل مدار ثمانية أعوامٍ بشكل مؤسسي حيث كانت تلك السنوات مليئة بالإنجازات والتحولات الإيجابية التي انعكست على مكانة الجامعة أكاديمياً وبحثياً، وأثمرت بيئة تعليمية مزدهرة وعلاقات مؤسسية قوية، وثمن دور القيادات الجامعية السابقة في إرساء قواعد التميز والتطوير داخل الجامعة.

وخلال كلمته،الدكتور أبو الحسن عبد الموجود ، أن الدكتور منصور حسن خلال فترة رئاسة للجامعة عمل على الارتقاء بالمستوي الأكاديمي والعلمي للجامعة وتوسيع آفاق التعاون الدولي ، مؤكداً أن الدكتور منصور كان نموذجا فريد من نوعه في الإدارة ويصعب تكراراه ويجمع بين الإدارة والقيادة والحكمة والإنسانية ، وعمل على توفير بيئة علمية محفزة للبحث العلمي .

وأضاف الدكتور سماح المراغي أن اليوم نحتفل بمسيرة حافلة من العطاء والإنجازات نحتفل بقائد عظيم استثنائي في تاريخ جامعة بني سويف العريقة ، دائماَ ما كان هدفه هو رفعة الجامعة وجعلها في مصاف الجامعات المحلية والإقليمية والدولية ، قاد الجامعة بحكمة رشيدة وله العديد من الإنجازات إلى كانت من أهمها إنشاء الجامعة الأهلية والاهتمام بملف ذوى الإعاقة .

وفي ختام الحفل، قدّم الدكتور أبو الحسن درعًا تذكاريًا للدكتور منصور حسن، تعبيرًا عن التقدير والعرفان لما قدمه من جهود مخلصة خلال فترة رئاسته.