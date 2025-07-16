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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

بقيمة 2.3 مليون جنيه.. رئيس جامعة بني سويف يسلم الفائزين عقود المشروعات البحثية الممولة

رئيس جامعة بني سويف
رئيس جامعة بني سويف
بني سويف : محمد عبدالحليم

سلم الدكتور منصور حسن رئيس جامعة بني سويف، عقود المشروعات البحثية الممولة من الجامعة، بقيمة 2.3 مليون جنيه.

جاء ذلك بحضور الدكتور طارق على نائب رئيس الجامعة لقطاع الدراسات العليا والبحوث، والدكتورة عبير سيد معوض مدير مركز تطوير الأداء الجامعي والدكتور شريف العريض مدير مكتب دعم وتمويل المشروعات البحثية.

من جانبه، أوضح رئيس الجامعة، أن تشجيع وتحفيز الباحثين على البحث العلمي يعد عاملًا أساسيًا في تحقيق التقدم المعرفي والتكنولوجي، إذ يسهم في تطوير حلول مبتكرة لمختلف التحديات التي تواجه المجتمع لافتاً إلى أن الجامعة تحرص بشكل مستمر على  دعم الباحثين من خلال توفير بيئة مناسبة، وتمويل المشاريع البحثية بهدف تعزيز الجامعة والمساهمة في تحقيق أهداف  التنمية المستدامة، تجدر الإشارة إلى أن عدد الفائزين  بلغ 13 فريقا بحثيا.

بني سويف جامعة بني سويف محافظة بني سويف

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