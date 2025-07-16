بقيمة 2.3 مليون جنيه.. رئيس جامعة بني سويف يسلم الفائزين عقود المشروعات البحثية الممولة

سلم الدكتور منصور حسن رئيس جامعة بني سويف، عقود المشروعات البحثية الممولة من الجامعة، بقيمة 2.3 مليون جنيه.

جاء ذلك بحضور الدكتور طارق على نائب رئيس الجامعة لقطاع الدراسات العليا والبحوث، والدكتورة عبير سيد معوض مدير مركز تطوير الأداء الجامعي والدكتور شريف العريض مدير مكتب دعم وتمويل المشروعات البحثية.

من جانبه، أوضح رئيس الجامعة، أن تشجيع وتحفيز الباحثين على البحث العلمي يعد عاملًا أساسيًا في تحقيق التقدم المعرفي والتكنولوجي، إذ يسهم في تطوير حلول مبتكرة لمختلف التحديات التي تواجه المجتمع لافتاً إلى أن الجامعة تحرص بشكل مستمر على دعم الباحثين من خلال توفير بيئة مناسبة، وتمويل المشاريع البحثية بهدف تعزيز الجامعة والمساهمة في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، تجدر الإشارة إلى أن عدد الفائزين بلغ 13 فريقا بحثيا.