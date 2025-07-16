توريد وتركيب أحدث جهاز OCT angio بمستشفى رمد بنى سويف

صرحت الدكتورة سماح جاد، وكيل وزارة الصحة ببنى سويف، بأنه تم تركيب وتشغيل جهاز ماسح مقطعى لمركز الإبصار والعصب البصرى وتصوير الأوعية الدموية بالشبكية بدون صبغة بمستشفى رمد بنى سويف.

وأضافت وكيل وزارة الصحة ببني سويف أن الجهاز هو الأحدث من نوعه وتم تركيبه فى وجود مسئولي الشركة الموردة للجهاز، ما يساهم فى رفع كفاءة الخدمة الطبية المقدمة للمريض وإدخال خدمات جديدة للمستشفيات.

يأتي ذلك تنفيذا لتعليمات وتوجيهات الدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان، والدكتور محمد هاني غنيم، محافظ بنى سويف.