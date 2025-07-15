رئيس جامعة بني سويف يفتتح مركز تطعيمات المصل واللقاح

افتتح رئيس جامعة بني سويف، الدكتور منصور حسن اليوم الثلاثاء، مركز تطعيمات المصل واللقاح التابع لهيئة المصل واللقاح، داخل المركز التخصصي بحرم الجامعة، وذلك في إطار التعاون بين الجامعة والهيئة لتقديم خدمة طبية متميزة للمواطنين على مستوى محافظات شمال الصعيد.



وأعرب رئيس الجامعة، في بيان، عن سعادته بافتتاح فرع للهيئة داخل الجامعة لتقديم خدمات مجتمعية لمجتمع المحافظة وشمال الصعيد، موضحا أن الهيئة تقوم بتقديم خدمة التطعيم لكافة فئات المجتمع سواء أطفال أو كبار، والمسافرين والمُقيمين، بالإضافة إلى تقديم الخدمات الوقائية المتمثلة في استخدام الأمصال واللقاحات للوقاية من الأمراض المُعدية سواء المتوطنة أو السارية والموسمية.



وأكد رئيس الجامعة أن المركز الجديد سوف يساعد في رفع المعاناة وتخفيف مشقة الذهاب إلى القاهرة للحصول على الخدمة، لاسيما وأن المركز يوفر العديد من التطعيمات التي تساعد في إنقاذ حياة الإنسان مثل لدغات الثعبان والعقارب.



تجدر الإشارة إلى أنه حضر الافتتاح عميد كلية الطب ورئيس مجلس إدارة مستشفيات جامعة بني سويف الدكتور خالد الحديدي، والمدير التنفيذي لمستشفيات جامعة بني سويف الدكتور عماد البنا، ووكيل كلية الطب البشري الدكتور هاني حامد، والرئيس التنفيذي للشركة القابضة للمصل واللقاح الدكتور شريف الفيل، ورئيس قطاع البيع والتسويق بهيئة المصل واللقاح الدكتور نبيل درويش، ومدير المركز الطبي التخصصي الدكتور حمادة عشري، ومدير الرعاية الحرجة الدكتور محمد سيد، وأمين عام الجامعة محمد سليم.