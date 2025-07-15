بني سويف: إزالة 582 حالة تعد على الأراضى أملاك الدولة

أزالت محافظة بني سويف 582 حالة تعد على أراضي أملاك الدولة والأراضي الزراعية في المحافظة، وذلك ضمن المرحلة الثالثة من الموجة الـ 26 لإزالة التعديات التي بدأت يوم 5 يوليو الجاري.



وأوضح بيان للمحافظة اليوم، الثلاثاء، أن المحافظ الدكتور محمد هاني غنيم يتابع أعمال الموجة الحالية من حملات الإزالة (الموجة الـ 26) التي يتم تنفيذها على 3 مراحل متتالية على مدار أشهر"مايو ويونيو ويوليو" .



وأضاف البيان أن حالات الإزالة ضمت ( 206 حالات أملاك دولة و 376 حالة تعد على أراض زراعية خاصة) .



وكانت المرحلة الأولى قد جرت خلال الفترة من 10 إلى 30 مايو الماضي، تلتها المرحلة الثانية خلال الفترة من 10 إلى 27 يونيو الماضي، ثم المرحلة الثالثة الحالية التي بدأت يوم السبت الماضي وتستمر حتى يوم 25 يوليو الجاري.

