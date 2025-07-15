تضامن بني سويف: إعادة إعمار 40 منزلا بقرية طحابوش

أكد وكيل وزارة التضامن الاجتماعى ببني سويف رأفت السمان، اليوم /الثلاثاء/، أنه تحت رعاية مديرية التضامن الاجتماعى بالمحافظة تمكنت جمعية الأورمان انهاء إعادة إعمار 40 منزلًا بقرية طحابوش التابعة لمركز ناصر بمحافظة بني سويف .



جاء ذلك في إطار التعاون الدائم والوثيق بين المحافظة وجمعية الأورمان، وانطلاقا من حرص واهتمام محافظ بني سويف الدكتور محمد هاني غنيم، بالنهوض بالأسر الأولى بالرعاية والأكثر استحقاقاً من أبناء المحافظة، وتقديم كافة أوجه الدعم والرعاية ورفع المعاناة عن كاهلهم تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية.



وأضاف أنه يتم توفير كافة سبل الدعم والتكاتف مع مؤسسات المجتمع المدني من أجل تحسين مستوى معيشة الأسر الأكثر احتياجا تنفيذاً لتوجيهات رئيس الجمهورية، مشيدًا بإعادة إعمار وتطوير المنازل والتي تساهم بشكل فعال في رفع المعاناة عن كاهل تلك الأسر .



من جانبه، أشار نائب مدير عام جمعية الأورمان محمود فؤاد، إلى أنه تم الانتهاء من إعادة إعمار 40 منزلا في وقت قياسى، لافتًا إلى أنه تم مراعاة عدة معايير في اختيار المنازل التي تم تطويرها، بحيث كانت هناك أولوية لسكان المنازل من المعاقين، الأرامل، السيدات المعيلات .



وأوضح أن عملية إعمار المنازل المتهالكة تتضمن داخل البيت الواحد عمل المحارات والدهانات وتركيب النجارة وتعريش المنزل، كما يتم تركيب السيراميك والأرضيات لكل منزل وتركيب السباكة الداخلية بالأحواض وطقم الحمام وتركيب الكهرباء الداخلية .



يذكر أن مشروع إعادة أعمار القرى الفقيرة أطلقته الأورمان قبل سنوات من الآن ونجحت من خلاله في تطوير وتنمية أكثر من 850 قرية فقيرة في محافظات الجمهورية المختلفة وأن إعادة اعمار القرى الفقيرة تضمن أيضا تسليم مشروعات تنموية صغيرة ومتناهية الصغر إلى الأسر غير القادرة لدعمها في الانتقال من دائرة العوز والاحتياج إلى دائرة الاكتفاء والإنتاج.

