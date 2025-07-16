تعليم بني سويف تكرم الطلاب الفائزين في مسابقتين على مستوى الجمهورية

كرمت اليوم الدكتورة أمل الهواري وكيل وزارة التربية والتعليم ببني سويف ، الطلاب الفائزين في مسابقتي مواهب مصرية والمسابقة الخضراء على مستوى الجمهورية

يأتي ذلك في إطار حرص الدكتورة أمل الهواري وكيل وزارة التربية والتعليم ببني سويف على تكريم المتميزين وتشجيعهم على مواصلة التفوق والإبداع

جاء ذلك بحضور محمد بدر وكيل المديرية إيناس الكردي مدير إدارة الموهوبين والتعلم الذكي ناصر سيد مسئول التعلم الذكي.

وشمل التكريم كل من الطالب يوسف محمود سعد ، مدرسة الشهيد اسامه فرج الاعدادية بناصر في مجال الغناء والانشاد الديني والطالب علي وسام بكري بمدرسة صلاح الدين فيوتشر في مجال المسابقة الخضراء والطالبة نانسي حمادة محمد محمود بمدرسة طيبة الخاصة بإهناسيا في مجال بورتريه ، والطالبة حبيبة محمد كمال بمدرسة الشهيد أحمد محمد كامل الثانوية بناصر في مجال بورتريه.

وأهدت وكيل الوزارة الطلاب الفائزين شهادات التقدير لتميزهم في المسابقة، موجهة لهم التهنئة على هذا الإنجاز والأداء المشرف مطالبة ببذل المزيد من الجهود ومواصلة التفوق والتميز في مختلف المجالات.

كما قدمت التهنئة لأسرة إدارة الموهوبين وأولياء الأمور على هذا الإنجاز متمنية لهم دوام التوفيق.

من جانبه قدم محمد بدر وكيل المديرية التهنئة للطلاب الفائزين وإدارة الموهوبين وأسر الطلاب مؤكدًا على دعم ورعاية الموهوبين والمبدعين في كافة المجالات