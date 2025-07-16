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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

انقطاع وضعف المياه عن مدينة ومركز ناصر وقرية الميمون في بني سويف

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
بني سويف : محمد عبدالحليم

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي ببني سويف، انقطاع وضعف المياه عن مدينة ومركز ناصر وقرية الميمون وتوابعها بمركز الواسطي غدا "الأربعاء"، لمدة 8 ساعات، من الساعة 10 مساء حتى الساعة 6 صباح يوم الخميس الموافق 2025/7/17.

وأرجعت الشركة ذلك إلى وجود أعمال ربط المرحلة الأولي بالمرحلة الثانية بمحطة مياه أشمنت وتركيب محبس 16 بوصه بقرية بهبشين بمركز ناصر ضمن مبادرة حياة كريمة.

وأهابت الشركة بالمواطنين تدبير احتياجاتهم من المياه خلال تلك الفترة.

ونوهت الشركة بأنه يتم تدبير سيارات مياه شرب نقية صالحة للشرب في حالة الحاجة إليها، وللاستفسار والشكاوي يرجي الاتصال بالخط الساخن 125من أي تليفون أرضي أو موبايل ورقم واتس آب 01211175827.

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