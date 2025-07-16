محافظ بني سويف يناقش نتائج أعمال اللجنة المشرفة على المراكز التكنولوجية

أكد الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف أهمية الدور الحيوي للمراكز التكنولوجية في الارتقاء بمستوى الخدمات الحكومية المقدمة للمواطنين، في إطار توجهات الدولة نحو التحول الرقمي وتبسيط الإجراءات، مشددًا على ضرورة تحسين كفاءة العمل داخل هذه المراكز، وتطبيق معايير الجودة والشفافية في تقديم الخدمات، بما يضمن سرعة إنجاز المعاملات وتسهيل الإجراءات على المواطنين.

جاء ذلك خلال مناقشته لتقرير لجنة الإشراف على المراكز التكنولوجية الذي أعدته داليا فيض الله المشرف العام على المراكز، و تناول نتائج مرور اللجنة على مراكز الفشن وناصر وبني سويف، حيث تم رصد انتظام العمل واستقبال طلبات المواطنين، خاصة فيما يتعلق بمنظومة التصالح على مخالفات البناء، مع التأكيد على الالتزام بالضوابط المنظمة لإنهاء الخدمة، مع تقديم جميع التيسيرات اللازمة للمواطنين وفقًا القوانين واللوائح المنظمة.