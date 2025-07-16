المساحة المنزرعة 108.4 ألف فدانا.. تفاصيل زيارة محافظ بني سويف لمجمع "صوامع سدس"

ـــ متابعة سير أعمال التوريد وتوجيهات باستمرار التيسيرات لحين انتهاء الموسم 15 أغسطس

ــــ اقتصار التوريد على 4 مواقع (صوامع سدس ، شون: قمن العروس ، بني هارون ، العالمية بسمسطا)

ـــــ توريد أكثر من 282 ألف طن قمح بنسبة 144% من المستهدف .. ونسبة 113% أعلى من الطاقة التخزينية

ـــ تكليف الزراعة والتموين بدراسة وتقييم منظومة التوريد ببني سويف مقارنة بباقي المحافظات

ـــ بني سويف ضمن 4 محافظات الأعلى توريدا هذا الموسم " حتى الآن"

ــــ المساحة المنزرعة 108.4 ألف فدانا " أراضي قديمة وجديدة" ..وطاقة تخزيينة تستوعب 250 ألف طن في 22 موقعا





قام الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف،اليوم، بزيارة لمجمع صوامع سدس، ضمن برنامجه الميداني لمتابعة مستجدات سير العمل بمنظومة توريد واستلام القمح المحلي للموسم الحالي 2024/2025 ، وذلك في حضور : المهندس محمد عبد الرحمن وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية،الدكتور أيمن أبو الحسين حمودة وكيل وزارة الزراعة، محمد بكري رئيس مركز ومدينة ببا ،والدكتور علاء سعيد وحدة التنمية الاقتصادية بالمحافظة ومسؤولو المجمع التابع للشركة القابصة للصوامع والتخزين

واطمان المحافظ على استمرار أعمال التوريد داخل مجمع الصوامع والذي يعد واحداً من 4 مواقع تتواصل أعمال التوريد بها بمراكز الواسطى وبني سويف وسمسطا ، والتقى بعض الموردين أثناء اصطحابهم للسيارات المحملة بالقمح ووزنها وتابع أعمال الفرز والاستلام لتحديد نوعية وجودة الأقماح الموردة عن طريق اللجنة المشكلة لهذا الغرض من التموين والزراعة وهيئة سلامة الغذاء

ووجه محافظ بني سويف بإستمرار تقديم التيسيرات اللازمة للموردين من المزارعين والتجار لتسهيل عمليات توريد القمح وتسليمهم مستحقاتهم المالية أولًا بأول، وتذليل أية معوقات، لتوريد أكبر كمية ممكنة من الأقماح المحلية حتى انتهاء الموسم وغلق باب التوريد منتصف أغسطس المقبل

وتفقد المحافظ غرفة التحكم الآلى بمجمع الصوامع، واستمع خلالها لعرض موجز عن منظومة العمل بالغرفة المسؤولة عن تخزين وحفظ الغلال، والمجهزة بأحدث تقنيات تكنولوجيا التخزين في العالم، من خلال تطبيق أحدث النظم التقنية في إدارة ومراقبة المخزون وتبخير ومراقبة درجة حرارة المخزون، ومنظومة مكافحة الحريق ونظام اللاسلكي





وناقش المحافظ مع مسؤولى التموين والزراعة والصوامع ،كافة التفاصيل الخاصة بموسم ومنظومة التوريد ، حيث أوضح وكيل الزراعة أن إجمالي المساحة المنزرعة بمحصول القمح للموسم 108.4 ألف فداناً على مستوى المحافظة، بمتوسط إنتاجية تزيد عن 20 أردبا، حيث تم استخدام تقاوي مستنبطة من مركز بحوث سدس الزاعية الذي يشتهر بإنتاج العديد من التقاوي والسلالات القديمة والحديثة للأقماح منها سدس 12 و14 و15 و16 ،ومنها سلالات خاصة بقمح المكرونة والتي أُطلق عليها اسم "بني سويف 1 ،5،7،9 " تقديرا وتكريما لاسم المحافظة

فيما أضاف وكيل وزارة التموين أن إجمالي الكميات الموردة "حتى اليوم" تخطت 282 ألف طن ، بزيادة عن المستهدف تقدر بــ 85 ألف طن بنسبة 144% من المستهدف، وبزيادة 113% عن الطاقة التخزينية المتاحة والتي تقدر بنحو 250 ألف طن موزعة على 22 موقعاً تخزينيا على مستوى مراكز ومدن المحافظة منها (4 صوامع معدنية حديثة بطاقة 155 ألف طن + 100 ألف طن بالشون) ، منوها عن اقتصار التوريد على 4 موقع أساسية وهى ( صوامع سدس، شون قمن العروس الواسطى ، شونة بني سويف "2" ببني هارون ، وشونة العالمية على الطريق الصحراوي الغربي بسمسطا ) والتي تم فيها مراعاة البعدين المكاني والزمني لتسهيل أعمال التوريد التي لا تقتصر على داخل بني سويف ، حيث تستقبل مواقع التخزين أقماح محلية من أراضي الاستصلاح الجديدة من شرق العوينات والتفريعة وتوشكى

من جهته كلف المحافظ مسؤولى التموين والزراعة بإعادة تقييم الوضع الحالي لمنظومة التوريد بالمحافظة ومقارنتها بباقى المحافظات ، خاصة مع وجود بني سويف ضمن 4 محافظات الأعلي توريداً هذا الموسم ، وذلك في ضوء مجموعة من المعايير تتضمن نسبة المساحة المنزرعة بكل محافظة إلى نسبة ومعدل التوريد ، ومقارنة إنتاجية الأراضي الجديدة المستصلحة بالأراضي القديمة ، ونوعية السلالات والتقاوي وإنتاجيتها وغيرها من المعايير ، وذلك للوقوف بشكل دقيق على تقييم المنظومة وقياس مدى النجاح في تحقيق المستهدف

تجدر الإشارة إلى أن مجمع صوامع سدس التابعة للشركة القابضة للصوامع والتخزين،يضم 12 خلية معدنية، سعة الخلية الواحدة 5 آلاف طن بإجمالي طاقة استيعابية 60 ألف طن



