محافظ بني سويف يناقش الموقف التنفيذي لمشروعات رصف الطرق والشوارع بالمراكز والمدن

تلقى الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف تقرير مديرية الطرق والنقل الذي أعده المهندس ناصر فراج مدير عام المديرية، والذي تضمن الموقف التنفيذي للخطة الاستثمارية في مجال رصف الطرق والشوارع الرئيسية والفرعية، والذي تضمن نتائج ملموسة على أرض الواقع بجميع مراكز المحافظة،

واستهدفت الخطة رصف وإعادة رصف 165 شارعًا وطريقًا بطول 58 كم، تم الانتهاء من تنفيذ 70% منها حتى الآن، إضافة إلى تبليط 53 شارعًا وحارة بطول 11 كم وبعروض مختلفة، تم تنفيذها بنسبة 100%.

وأوضح التقرير أنه تم الانتهاء من رصف عدد من المحاور الرئيسية، أبرزها شارع سعد زغلول وأبو سيف وعدد من شوارع مركز الواسطى، بعرض تجاوزت 25 مترًا، كما يجري حاليًا رصف طريق معتوق بمركز ناصر، والذي شهد توسعة بعد تبطين الترعة المارة بجانبه، ما ساهم في تعزيز السلامة على الطريق وحماية الجوانب من الانهيارات.

كما تشمل الأعمال الجارية توسعة ورصف طريق الشعراوي بمركز سمسطا، إلى جانب رصف الطريق المؤدي إلى الصحراوي الغربي وطريق الخريجين، فضلًا عن استكمال عدد من الطرق الحيوية بمراكز إهناسيا، بني سويف، والفشن.

وأشار المحافظ إلى أن الخطة راعت أيضًا تنفيذ عناصر التجميل والسلامة المرورية، حيث يجري تنفيذ سور حماية وتجميل على ترعة الإبراهيمية بمركز ببا، وجارٍ التجهيز لتنفيذ أعمال الحائط الساند بطريق الشماشرجي بمركز سمسطا، في إطار تحسين الصورة البصرية للمحافظة، ورفع كفاءة البنية التحتية، والتوسع في تنفيذ مشروعات البنية الأساسية التي تمس حياة المواطن بشكل مباشر.