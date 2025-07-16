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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

بني سويف.. متابعة أسبوعية لمنظومة التصالح في مخالفات البناء

سكرتير عام بني سويف
سكرتير عام بني سويف
بني سويف : محمد عبدالحليم

عقد اللواء حازم عزت، السكرتير العام لمحافظة بني سويف، اجتماعًا ضمن سلسلة الاجتماعات الأسبوعية للجنة التنسيقية لمنظومة التصالح في مخالفات البناء، لمتابعة المستجدات التنفيذية للمنظومة على مستوى مراكز المحافظة، وذلك وفقًا للقانون رقم 187 لسنة 2023 ولائحته التنفيذية. 

وخلال الاجتماع، استعرض السكرتير العام تقارير الأداء الخاصة بكل مركز، والتي شملت أعداد الملفات التي تم فحصها، ونسب الاستجابة للمواطنين، والموقف التنفيذي للمعاينات، وقرارات قبول التصالح أو طلب استكمال المستندات، كما ناقش أبرز التحديات والمعوقات، مؤكدًا ضرورة التنسيق بين الجهات المختصة لتذليلها، مع الالتزام الكامل بالضوابط القانونية.

حضر الاجتماع: اللواء سامي علام السكرتير العام المساعد، المهندسة مها أبو بكر رئيس اللجنة التنسيقية للتصالح، داليا فيض المشرف العام على المراكز التكنولوجية، إلى جانب رؤساء الوحدات المحلية للمراكز والمدن.

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