سكرتير مساعد بني سويف يتابع الموقف التنفيذي لتطوير مسجد السيدة حورية

عقد السكرتير العام المساعد لمحافظ بني سويف اللواء سامي علام اجتماعا لمتابعة سير أعمال تطوير ورفع كفاءة مسجد السيدة حورية بمدينة بني سويف،وذلك بحضور مسؤولي الأوقاف والشركة المنفذة والمكتب الفني والمتابعة

ناقش السكرتير العام المساعد ،مستجدات الموقف التنفيذي لأعمال التطوير التي تتم بالتنسيق بين المحافظة ووزارة الأوقاف ومؤسسة مساجد لترميم وتطوير وتشغيل ورفع كفاءة مساجد آل البيت ، حيث تم استعراض الأعمال المُنفذة خلال الفترة الماضية والأعمال المقررة خلال المرحلة التالية ، وبحث تذليل بعض المعوقات،خاصة فيما يتعلق بنقل صندوق النذور والتبرعات ، للتيسير على المترددين والمريدين من زوار المسجد والضريح

وعقب الاجتماع توجه السكرتير العام المساعد،لتفقد أعمال تطوير المسجد، واستمع لتفاصيل خطة التطوير،والتي تشتمل على رفع كفاءة البنية التحتية للمرافق والخدمات المقدمة للزوار والمصلين، بجانب تنفيذ أعمال الصيانة والترميم للمبنى، والتي رُوعي فيها كافة الأبعاد والجوانب التاريخية والثقافية، للحفاظ على الطابع الأثري والديني للمسجد ، الذي يُعد من أبرز المساجد التاريخية ، ويعتبر من المعالم البارزة التي تسعى محافظة بني سويف للحفاظ عليها وتطويرها خاصة وأنه تمثل وجهة دينية وسياحية مرموقة.

رافق السكرتير العام المساعد "خلال تفقده للأعمال " : الدكتور عاصم القبيصي وكيل وزارة الأوقاف، علي يوسف رئيس مدينة بني سويف ، الشيخ رجب حسين مدير إدارات مديرية الأوقاف، : مصطفى رمضان ، المعتز أحمد مشرفي التنفيذ بمديرية الأوقاف ، المهندسة إسراء إمام _ المكتب الفني ، أحمد إبراهيم إدارة المتابعة بديوان عام المحافظة ، ومسؤول الآثار