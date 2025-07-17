محافظ بني سويف يُصدر قراراً بإعادة تشكيل وحدة السكان المركزية

أصدر الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف ،قراراً برقم 1149 لسنة 2025، بإعادة تشكيل وحدة السكان بديوان عام المحافظة ، تحت إشراف السيد "بلال حبش" نائب المحافظ رئيس لجنة التنمية البشرية بديوان عام المحافظة ، حيث تضم الوحدة في عضويتها عددا من العاملين بإدارات ومكاتب الديوان العام ذات الصلة ، وبرئاسة مقرر لجنة التنمية البشرية بديوان عام المحافظة

يأتي هذا القرار في ضو ء الكتاب الدوري لوزارة التنمية المحلية رقم 159 لسنة 2025 بشأن مراجعة قرارات تشكيل وحدة السكان ، حيث تقوم الوحدة بالتنسيق مع مديري المديريات والوحدات المحلية بترشيح منسق من كل مديرية وإدارة تابعة لهاومديرومنسق من الوحدات المحلية "مركز- مدينة- قرية" والجامعات الحكومية والخاصة للانضمام لمجموعة العمل بالوحدة وتنفيذ اختصاصاتها

وبحسب القرار: تختص الوحدة بالإشراف على تنفيذ الإستراتجيةالوطنية للسكان بالتنسيق مع الجهات المعنية داخل وخارج الديوان العام والمديريات والوحدات المحلية ، ودمج الاستراتيجيات الخاصة بحقوق الإنسان والمرأة والإعاقة لتوحيد الجهود ،وتنفيذ تكليفات القيادة السياسية ،ورصد واقع المشكلات المجتمعية ورفع الوعي لتغيير أنماط الحياة والسلوكيات التي تعوق التوازن بين النمو السكاني والنمو الاقتصادي للتكامل مع المستوى القومي، لضمان تلبية احتياجات المواطن من خدمات للارتقاء بخصائصه واقتراح وتنفيذ المبادرات المجتمعية وإعداد الخطط المطلوبة.