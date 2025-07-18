التأمين الصحي ببني سويف ينظم برنامجا تدريبياً في الإنعاش القلبي الرئوي

تحت رعاية الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، نظم فرع الهيئة العامة للتأمين الصحي بالمحافظة البرنامج التدريبي المتقدم في الإنعاش القلبي الرئوي لأطباء القلب " Advanced Life Support Course – ALS" والذي عُقد على مدار يومي الأربعاء والخميس 16 و17 يوليو الجاري ، بمشاركة 23 طبيباً من أطباء القلب بمستشفى التأمين الصحي

وأوضح الدكتور محمد فؤاد، مدير عام الفرع، أن هذا التدريب يأتي استكمالاً لخطة الهيئة في تحسين الخدمات الصحية المقدمة من خلال تأهيل الأطباء بأحدث المعايير الطبية، مشيرًا إلى أن ما تحقق على الأرض من تنظيم وانضباط يعكس تضافر الجهود والدعم الكامل من رئاسة الهيئة بقيادة الأستاذ الدكتور أحمد مصطفى، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للتأمين الصحي، وتعليمات الدكتورة فاتن عمارة، مدير عام الإدارة العامة للتدريب والعلاقات الثقافية،

عٌقد البرنامج بالتعاون مع إحدى االشركات المتخصصة في التدريب الطبي، ومشاركة لفيف من المحاضرين والخبراء ، ضم : الدكتور أحمد ياسين – استشاري الرعاية المركزة بكلية طب بني سويف،الدكتور عبد الرحمن شوشة – المنسق الطبي للشركة، وقد شهد اليوم الأول من التدريب حضور عدد من قيادات الهيئة، في مقدمتهم : الدكتور أحمد الشيخ، مدير إدارة التدريب بالإدارة العامة للتدريب بالهيئة، هويدا الكيلاني، مدير التعليم الفني ، دعاء، من الإدارة العامة للتدريب ، محمود بغدادي، من الإدارة العامة للتدريب

كما شهد التدريب حضور الدكتورة عبير شعبان، مدير إدارة التدريب بفرع بني سويف، التي أشارت إلى أن البرنامج يأتي ضمن خطة تأهيل مستدامة تهدف إلى تحسين الأداء الطبي والاستجابة السريعة في حالات الطوارئ، فيما أكد الدكتور أحمد الشيخ، خلال تفقده للبرنامج، أهمية هذه الدورات النوعية في رفع كفاءة الأطباء، وتم عقد اجتماع موسع مع إدارة التدريب بالفرع وفريق التدريب بالمستشفى ومدير التمريض وأخصائيات معهد التمريض، حيث تمت مناقشة سير العمل التدريبي، وخطط البرامج التدريبية القادمة بالفرع، بالإضافة إلى المرور على معهد التمريض ومتابعة بدء الإعلان عن فتح باب التقديم للالتحاق بالمعهد.