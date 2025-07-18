سكرتير مساعد بني سويف يتفقد انتظام سوق اليوم الواحد بالجزيرة

تفقد اليوم الجمعة السكرتير العام المساعد لمحافظة بنى سويف اللواء سامي علام ،انتظام العمل في مبادرة سوق اليوم الواحد على مستوى المحافظة ، ،ضمن خطة المحافظة لإتاحة توفير السلع بشكل مستدام، وتنفيذا لتوجيهات مجلس الوزراء بتكثيف جهود ضبط الأسواق وتوفير السلع الأساسية ومواجهة كافة صور الغش التجاري ، بجانب العمل على التوسع في إقامة المعارض ومنافذ البيع

وتابع السكرتير العام المساعد انتظام وسير العمل بالأسواق التي تعقد"اليوم الجمعة" خلال زيارته لسوق حى الجزيرة" سوق زمبو" بمدينة بني سويف ، ورافقه فيها :الأستاذ علي يوسف مركز مدينة بني سويف،الأستاذ فواز رجب نائب رئيس المدينة، الدكتور علاء سعيد مدير التنمية الاقتصادية بالمحافظة

واطمأن السكرتير العام المساعد على انتظام حركة البيع والشراء وإقبال المواطنين لشراء احتياجاتهم من السلع الأساسية والإستراتجية ، ،منوها عن توجيهات المحافظ "د.محمد هاني غنيم"، بالاستمرار في عقد وتفعيل مبادرة "أسواق اليوم الواحد"على مستوى مراكز ومدن المحافظة لتقليل الوسطاء وتوفير السلع بأسعار مخفضة