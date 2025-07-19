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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

282 ألف طن .. توريد قمح بنسبة 144% من المستهدف في بنى سويف

توريد قمح ببني سويف
توريد قمح ببني سويف

أكد الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف انتظام سير العمل في منظومة التوريد بالمواقع التي حددتها وزارة التموين لاستلام وتوريد القمح بمراكز ومدن المحافظة وهي(صومعة سدس، شون قمن العروس الواسطى ، شونة بني سويف "2" ببني هارون ، وشونة العالمية على الطريق الصحراوي الغربي بسمسطا).

 وتم اقتصار أعمال التوريد على تلك المواقع و مراعاة البعد المكاني" للمساحات المنزرعة وأقرب الأماكن للتوريد،فيما تم غلق باقي المواقع لامتلاء السعات التخزينية بها

وأشار محافظ بني سويف إلى أن إجمالي ما تم توريده لمواقع الاستلام بالصوامع والشون منذ بداية الموسم وحتى صباح أمس الجمعة"وصل إلى 282 ألف و637طن قمح، بزيادة عن المستهدف تقدر بــ 85 ألف طن بنسبة 144% من المستهدف،  وبزيادة 113% عن الطاقة التخزينية المتاحة والتي تقدر بنحو 250 ألف  طن موزعة على 22 موقعاً تخزينيا على  مستوى مراكز ومدن المحافظة ( 4 صوامع معدنية حديثة بطاقة 155 ألف طن + 100 ألف طن بالشون).

جاء ذلك خلال مناقشته للتقرير الذي أعده المهندس محمد عبد الرحمن وكيل وزارة التموين بشأن سير منظومة العمل في توريد واستلام محصول القمح للموسم الحالي ،وذلك للاطمئنان على انتظام أعمال التوريد واستلام الأقماح ضمن خطة المحافظة المعدة مسبقًا بالتنسيق مع وزارتي التموين والزراعة لتوفير الوقت والجهد على المزارعين.

من جانبه أوضح"عبد الرحمن"أن قرار وزارة التموين بقصر أعمال التوريد على المواقع المذكورة بعد توريد كميات أعلى من المستهدف قبل انتهاء الموسم وتحقيق المستهدف ،بالإضافة إلى انخفاض الكميات الموردة " تدريجياُ" والمقررة يومياً من الأقماح المحلية هذا الموسم ونظرا لامتلاء السعات التخزينية بباقي المواقع ،وبناءً على موقف أرصدة القمح المستوردة المتاحة للطحن بموانئ والصوامع والمطاحن التموينية ،ولتوفير أرصدة استراتيجية من الأقماح بتلك المطاحن.

بني سويف توريد قمح الفشن

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