تموين بني سويف: ضبط طن زيت طعام مستعمل قبل إعادة تدويره بمصنع مخالف

وجه الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، باستمرار وتكثيف الحملات الرقابية على الأسواق والمحال والمنشآت الغذائية والتجارية، وذلك ضمن خطة المحافظة في مجال الرقابة على الأسواق ومجابهة محاولات الغش التجاري، بما يضمن توفير السلع الأساسية وضبط الأسواق، والتصدي لأية ممارسات تخالف القانون وتضر بصحة وسلامة المواطنين.

جاء ذلك خلال مناقشة المحافظ لتقرير مديرية التموين، الذي أعده محمد عبد الرحمن، وكيل وزارة التموين، واستعرض فيه جهود المديرية في تنفيذ الحملات الرقابية بالتعاون مع الجهات المعنية، لمتابعة الوضع التمويني وضبط المخالفات، حيث تم ضبط مصنع مخالف "بدون ترخيص" يقوم بتدوير زيوت الطعام المستعملة بغرض إعادة استخدامها، وتم التحفظ على كمية تُقدر بنحو طن من الزيوت المعاد تدويرها للبيع وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

وأشار وكيل التموين، إلى أن تلك الحملات تأتي في إطار توجيهات القيادة السياسية، وتكليفات وزارة التموين بضرورة تشديد الرقابة على الأسواق لضمان سلامة المعروض من السلع، على اختلاف أنواعها، مؤكدًا استمرار الحملات على مدار الساعة وفي مختلف مراكز وقرى المحافظة.