أخبار بني سويف.. المحافظ يكرم عددا من العاملين بالديوان العام ويتفقد سير العمل بالعيادة المتنقلة

محافظ بني سويف يكرم عددا من العاملين بالديوان العام بعد حصولهم على رسائل ماجستير

كرم الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف،عددا من الحاصلين علي درجة الماجستير من العاملين بديوان عام المحافظة، والتي اهتمت بالجانب التطبيقى على منظومة العمل بالمحافظة، وذلك ضمن محور الاستثمار في الثروة البشرية ولجنة التنمية البشرية.

شملت قائمة المكرمين كل من: محمد البحيري مدير وحدة السكان ورسالته العلمية بعنوان “الإبداع الإداري كمتغير معدل في علاقة تأثير نشر المعرفة علي تحسين جودة الخدمات”، مي عبدالعزيز عضو المكتب الفني ورسالتها العلمية بعنوان “أثر الجدارات الوظيفية على الأداء التنظيمي”، ومحمد رمضان عضو إدارة المتابعة بعنوان" الدور المعدل لتمكين العاملين في علاقة تأثير نمط القيادة علي ابداع العاملين"، وندى فتحي عضو وحدة التراخيص بعنوان “ تأثير الإبداع الإداري كمتغير وسيط فى العلاقة بين مشاركة المعرفة و السلوك الاستباقى”.

محافظ بني سويف يتفقد سير العمل بالعيادة المتنقلة لتقديم خدمات المبادرات الرئاسية للمرأة

تفقد الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، سير العمل في القافلة المتنقلة التي يتم تنظيمها بالتعاون بين مديرية الصحة وفرع المجلس القومي للمرأة ومؤسسة "مصر تقدر 2030 للخدمات والتنمية"، ضمن فعاليات حملة "100 يوم صحة" لتقديم الخدمات الصحية للمبادرات الرئاسية "بالمجان"، في إطار توجيهات وزارة الصحة، واستكمالاً لسلسلة المبادرات الرئاسية التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي للنهوض والارتقاء بمستوى الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين.

وتابع المحافظ انتظام العمل في القافلة التي بدأت أمس الأحد وتستمر حتى نهاية الشهر الجاري،وذلك في حضور الدكتورة سماح جاد وكيل وزارة الصحة والسكان، نرمين محمود مقررة فرع المجلس القومي للمرأة ببني سويف، الدكتور محمد جبر معاون المحافظ ،الدكتور محمد فؤاد مدير عام فرع هيئة التأمين الصحي ، علي يوسف رئيس المدينة ،الدكتورة أسماء عبد الجواد مدير إدارة بني سويف الصحية، ومن مؤسسة مصر تقدر 2030 للتنمية والخدمات : الدكتورة مروة شعبان نائب رئيس مجلس أمناء المؤسسة ، الدكتور جون بُشرى _اللجنة الصحية.

نائب محافظ بني سويف يتابع تنفيذ مشروعات حياة كريمة بقرى مركزي ببا وناصر

عقد بلال حبش نائب محافظ بني سويف، اجتماعًا موسعًا لمناقشة مستجدات الموقف التنفيذي لنهو المشروعات المتبقية من المرحلة الأولى للمبادرة الرئاسية حياة كريمة بقرى مركزي ببا وناصرفي عدد من القطاعات المختلفة.

وخلال الاجتماع ناقش نائب المحافظ الموقف التنفيذي لمشروعات الصرف الصحي ومياه الشرب والوحدات الصحية ومشروعات التضامن الاجتماعي في كل مركز على حدة، والتي لم يتم الانتهاء منها بعد، وبحث آليات دفع نسب التنفيذ واستكمال الأعمال الجارية، كما تم الاتفاق على مواصلة التنسيق بين الجهات المعنية لاستكمال المشروعات وفق الجداول الزمنية، مع متابعة تقدم الأعمال في القطاعات المختلفة، ووضع خطة عمل مشتركة لتذليل أي معوقات وتسريع وتيرة التنفيذ بما يحقق أهداف المبادرة.