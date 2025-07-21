نائب محافظ بني سويف يتابع تنفيذ مشروعات حياة كريمة بقرى مركزي ببا وناصر

عقد بلال حبش نائب محافظ بني سويف، اجتماعًا موسعًا لمناقشة مستجدات الموقف التنفيذي لنهو المشروعات المتبقية من المرحلة الأولى للمبادرة الرئاسية حياة كريمة بقرى مركزي ببا وناصرفي عدد من القطاعات المختلفة.

وخلال الاجتماع ناقش نائب المحافظ الموقف التنفيذي لمشروعات الصرف الصحي ومياه الشرب والوحدات الصحية ومشروعات التضامن الاجتماعي في كل مركز على حدة، والتي لم يتم الانتهاء منها بعد، وبحث آليات دفع نسب التنفيذ واستكمال الأعمال الجارية، كما تم الاتفاق على مواصلة التنسيق بين الجهات المعنية لاستكمال المشروعات وفق الجداول الزمنية، مع متابعة تقدم الأعمال في القطاعات المختلفة، ووضع خطة عمل مشتركة لتذليل أي معوقات وتسريع وتيرة التنفيذ بما يحقق أهداف المبادرة.

وأشار نائب المحافظ إلى توجيهات المحافظ د.محمد هاني غنيم بسرعة تسليم المشروعات التي تم الانتهاء منها، وإعداد تقرير شامل بالمشروعات المتوقفة ونسب التنفيذ وأسباب التأخير لعرضه على رئاسة مجلس الوزراء، مع عقد اجتماع متابعة نهائي في نهاية يوليو الجاري

حضر الاجتماع : العميد محمد برعي المستشار العسكري للمحافظة، الدكتور محمد جبر معاون المحافظ "منسق عام حياة كريمة بالمحافظة، المهندس مصطفى صابر، والمهندس أحمد عاشور من شركة دار الهندسة، المهندسة هبة الباجي _جهاز تعمير شمال الصعيد، محمد بكري ،شوقي هاشم رئيسي مركز ببا وناصر، المهندس كمال الجمل وكيل وزارة الري، المهندس ناصر فراج وكيل وزارة النقل، المهندس محمد ياسين مدير عام الأبنية التعليمية، المهندسة دينا عمر سليمان رئيس شركة المياه، أحمد إبراهيم عضو حياة كريمة، وممثلي الجهات التنفيذية وشركات المرافق.