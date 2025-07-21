محافظ بني سويف يكرم عددا من العاملين بالديوان العام بعد حصولهم على رسائل ماجستير

كرم الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف،عددا من الحاصلين علي درجة الماجستير من العاملين بديوان عام المحافظة، والتي اهتمت بالجانب التطبيقى على منظومة العمل بالمحافظة، وذلك ضمن محور الاستثمار في الثروة البشرية ولجنة التنمية البشرية.

شملت قائمة المكرمين كل من: محمد البحيري مدير وحدة السكان ورسالته العلمية بعنوان “الإبداع الإداري كمتغير معدل في علاقة تأثير نشر المعرفة علي تحسين جودة الخدمات”، مي عبدالعزيز عضو المكتب الفني ورسالتها العلمية بعنوان “أثر الجدارات الوظيفية على الأداء التنظيمي”، ومحمد رمضان عضو إدارة المتابعة بعنوان" الدور المعدل لتمكين العاملين في علاقة تأثير نمط القيادة علي ابداع العاملين"، وندى فتحي عضو وحدة التراخيص بعنوان “ تأثير الإبداع الإداري كمتغير وسيط فى العلاقة بين مشاركة المعرفة و السلوك الاستباقى”.

جاء ذلك على هامش الحفل الذي أقيم بنادي الإدارة المحلية، في ختام البرنامج التدريبي للشمول المالي وريادة الأعمال، والذي تم تنفيذه بالتنسيق مع وحدة السكان بديوان عام المحافظة، في إطار بروتوكول الشراكة الموقع بين وزارة التنمية المحلية وبنك مصر ومؤسسة صناع الخير للتنمية، خلال النصف الأول من عام 2025، وذلك تحت مظلة المبادرة الرئاسية للتنمية البشرية"بداية جديدة لبناء الإنسان المصري، ومبادرة المحافظة "ألف قائد سكاني"، وبالتنسيق مع الإدارة المركزية للسكان بوزارة التنمية المحلية.