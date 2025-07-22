نياحة كاهن من إيبارشية بني سويف.. والبابا تواضروس يقدم التعزية

توفي القمص نوح فريد كاهن كنيسة السيدة العذراء بقرية نعيم، التابعة لإيبارشية بني سويف، عن عمر تجاوز ٦٩ سنة، بعد خدمة كهنوتية امتدت لأكثر من ٣٣ سنة.

ولد الأب المتنيح (المتوفي ) يوم ١ أغسطس عام ١٩٥٦، وسيم كاهنًا يوم ٢٨ فبراير عام ١٩٩٢. ونال رتبة القمصية يوم ٢٣ مارس ٢٠١٣.

صلاة التجنيز

هذا وسوف تقام صلوات تجنيزه بعد قليل، بحضور نيافة الأنبا غبريال أسقف بني سويف، بينما تقام صلاة الثالث يوم الخميس المقبل الساعة ١٠.٣٠ صباحًا.

قداسة البابا تواضروس الثاني يتقدم بخالص العزاء لنيافة الأنبا غبريال أسقف إيبارشية بني سويف، ولمجمع كهنة الإيبارشية في نياحة الأب المبارك القمص نوح فريد، ويلتمس عزاءً لأسرته المباركة ولشعب كنيسته، طالبًا له النياح والراحة النصيب والميراث مع الأربعة وعشرين قسيسًا.