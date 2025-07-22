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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

مثال الاحتمال والوداعة.. الكنسية تحيي تذكار نياحة القديس مار أفرام السرياني

القديس مار أفرام السرياني
القديس مار أفرام السرياني
ميرنا رزق

تحيي الكنيسة القبطية الارثوذكسية ، اليوم الثلاثاء، الموافق 15 أبيب حسب التقويم القبطي، ذكرى نياحة القديس مار أفرام السرياني.

القديس مار أفرام السرياني

القديس مار أفرام السرياني

وقال كتاب “السنكسار الكنسي”، الذي يدون سير الآباء الشهداء والقديسين، إنه في مثل هذا اليوم من سنة 95 للشهداء ( 379م ) تنيَّح القديس مار أفرام السرياني.

وأضاف السنكسار، وُلِدَ هذا القديس سنة 306م في مدينة نصيبين من أبوين مسيحيين، فربياه تربية فاضلة، تتلمذ في شبابه للقديس يعقوب أسقف نصيبين ومكث معه مدة نما فيها في العلم والفضيلة. 

وتابع السنكسار: وكان القديس يعقوب قد اصطحبه في مجمع نيقية المسكوني الأول، وقد تعرض القديس مار أفرام لتجارب كثيرة، فكان مثال الاحتمال والوداعة. ولما استولى الفرس على مدينة نصيبين تركها مار أفرام واستقر في الرها، حيث التحق بعمل متواضع ليعيش منه، وكان يقضى أغلب وقته في القراءة والكتابة وتبشير الوثنيين. 

واستطرد السنكسار: وبعد قليل ترك المدينة والتصق بأحد المتوحدين في جبل الرها وعكف في وحدته على ملازمة الصوم والصلاة ودراسة الكتاب المقدس وكتابة التفاسير العميقة لبعض أسفاره. وبناء على رؤيا سمائية نزل إلى مدينة الرها وكان يعظ أهلها ويعلمهم، فأمسكه رؤساء المدينة وأوسعوه ضرباً وإهانة. وعلى إثر ذلك رجع إلى مغارته وكرس نفسه للكتابة، فتجمع حوله كثيرون صار هو لهم أباً ومرشداً.

وواصل السنكسار:  وحدث أنه رأى في خلوته عموداً من نور يصل إلى السماء وسمع صوتاً يقول له كما ترى عمود النور هذا هكذا باسيليوس العظيم. فقام وذهب إلى قيصرية الكبادوك ليراه، وهناك تقابلا ومكث عنده نحو أسبوعين، حيث أراد أن يرسمه قساً فرفض فأعطاه رتبة الشماسية.

الكنيسة القبطية الارثوذكسية 

مازال أثره باقياً 

واختتم السنكسار: زار مار أفرام برية شيهيت الشهيرة برهبانها ومعلميها الحاذقين أمثال الأنبا بيشوي والأنبا يحنس القصير وقضى بينهم حوالي ثماني سنوات (مازال أثره باقياً حتى الآن في برية شيهيت وهو شجرة مار أفرام السرياني الموجودة بدير السريان العامر وهي من نوع التمر هندي، كما يوجد أيضاً جزء من رفاته في أنبوبة القديسين بالدير)، ثم رجع إلى بلاده حيث أصبح من أشهر معلمي الكنيسة السريانية ومن أعظم أدباء السريان وله كتابات وأشعار روحية كثيرة وميامر متعددة.

وفي مغارته بجبل الرها أكمل سعيه الصالح وتنيَّح بسلام سنة 379م.

الكنيسة الكنيسة القبطية الارثوذكسية القديس مار أفرام السرياني مجمع نيقية

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