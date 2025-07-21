رسامة شمامسة من السودانيين بكنيسة العذراء والأنبا انطونيوس في بدر

صلى نيافة الأنبا صرابامون أسقف أمدرمان وعطبرة وشمال السودان قداس الأحد الثاني من شهر أبيب، اليوم في كنيسة السيدة العذراء والقديس الأنبا أنطونيوس بمدينة بدر، وشاركه الآباء كهنة الكنيسة والكهنة الذين يخدمون أخوتنا السودانيين، في مصر، ودشن نيافته بعض أواني الخدمة، وعقب صلاة الصلح رسم ٣٣ من أبناء السودانيين في رتبة إبصالتس (مرتل)، وشماس واحد في رتبة أغنسطس (قارئ).

وفي عظة القداس عبر نيافته عن سعادته بهذه الرسامات، شاكرًا قداسة البابا تواضروس على اهتمامه ورعايته ودعمه لأبناء الكنيسة القبطية بالسودان أثناء فترة وجودهم بمصر نتيجة للظروف التي تمر بها السودان.