قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
مفوض حقوق الإنسان الأوكراني يشيد بجهود ميلانيا ترامب الإنسانية في أوليشكي
مجلس الأمن يناقش قضية الصحراء المغربية.. وروسيا تستخدم الفيتو ضد مشروع القرار الأمريكي
وجوه جديدة تحت المراقبة.. مراد يكشف مرشحي الانضمام لمنتخب مصر في معسكر نوفمبر| خاص
مصرع 4 أشخاص وإصابة 11 في تحطم مروحية عسكرية أوروبية بالبوسنة
اختراق بيانات 260 مليون شخص.. اليابان تواجه تصاعدا غير مسبوق في الهجمات الإلكترونية
للعام الثالث على التوالي.. نوستالجيا 90/80 تعود على مسرح البالون
مواعيد مباريات الأهلي في الكونفدرالية والدوري وكأس عاصمة مصر
بالتوقيت الشتوي 2026.. مواعيد عمل مترو الأنفاق والقطار الخفيف والأتوبيس الترددي
5 سيارات كهربائية في مصر.. الأخيرة بأرخص سعر
نور ندا: مصر تستحوذ على 40% من التبادل التجاري الروسي مع أفريقيا
واشنطن توافق على صفقة محتملة بقيمة 2.1 مليار دولار لبيع صواريخ باتريوت لأوكرانيا
الحرس الثوري الإيراني يعلن استهداف ناقلة نفط في مضيق هرمز
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

سعر الذهب اليوم في البحرين.. عيار 21 يسجل 41.050 دينار

سعر الذهب
سعر الذهب
قسم الاقتصاد

سجل سعر الذهب اليوم في البحرين نحو 41.050 دينار لجرام الذهب عيار 21، بينما بلغ سعر جرام الذهب عيار 24 نحو 46.900 دينار، وفقًا للأسعار المتاحة.

وتحظى أسعار الذهب باهتمام المواطنين والمستثمرين، في ظل متابعة تحركات المعدن الأصفر في الأسواق العالمية، حيث سجلت الأونصة نحو 3879.73 دولار.

أسعار الذهب اليوم في البحرين

بلغ سعر جرام الذهب عيار 22 نحو 43 دينارًا، وسجل عيار 18 نحو 35.175 دينار، فيما وصل سعر الجنيه الذهب إلى 328.300 دينار بحريني.

وسجلت التولة عيار 24 نحو 547.025 دينار، مقابل 501.550 دينار للتولة عيار 22.

سعر أونصة الذهب في البحرين

بلغ سعر أونصة الذهب في السوق البحرينية نحو 1459 دينارًا، بينما سجلت الأونصة عالميًا 3879.73 دولار.

وتتأثر أسعار الذهب في البحرين بتحركات الأونصة العالمية وسعر الدولار، إلى جانب مستويات العرض والطلب وتكاليف التداول.

سجل عيار 21 نحو 41.050 دينار، وبلغ الجنيه الذهب 328.300 دينار، فيما وصلت الأونصة العالمية إلى 3879.73 دولار.

سعر الذهب اليوم في البحرين أسعار الذهب في البحرين سعر عيار 21 سعر الجنيه الذهب سعر أونصة الذهب

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

باقة إنترنت

مش هتجدد مرتين في الشهر.. مضاعفة باقة إنترنت أرضي مجانًا والتطبيق 1 نوفمبر

أسعار الذهب اليوم

انخفاض أسعار الذهب اليوم الجمعة 30-10-2026.. بكام عيار 21؟

سعر الذهب

1000 جنيه في يوم.. خسارة كبيرة تضرب سعر الجنيه الذهب بعد قرار المركزي وعيار 21 مفاجأة

شيكو بانزا

لجنة الحكام تحسم موقف شيكوبانزا من العقوبة بعد واقعة مباراة الزمالك والمقاولون العرب

شهادات

شهادات الادخار بعد رفع الفائدة في بنكي الأهلي ومصر.. كم تبلغ أرباح 100 ألف جنيه؟

التماسيح

مفاجأة بشأن ظهور التماسيح في المصارف والترع.. تهريب من أسوان إلى الوجه البحري

سعر الدولار

100 دولار بكام انهاردة؟.. أسعار العملة الأمريكية اليوم بعد قرار البنك المركزي

صورة أرشيفية

بريطانيا تحذر من السفر إلى 16 دولة في الشرق الأوسط .. اعرف القائمة

ترشيحاتنا

تصميم برامج كمبيوتر

هل تصميم برامج كمبيوتر لمحلات الملابس الضيقة حرام؟.. الإفتاء توضح

أذكار النوم مكتوبة

أذكار النوم مكتوبة .. رددها لحفظ النفس من كل مكروه

قافلة دعوية موسعة

الأوقاف تسير قافلة دعوية موسعة لمساجد جنوب القاهرة والمعادي للتوعية بمخاطر الألعاب الإلكترونية

بالصور

8 عصائر قد تحمي قلبك بشرط أن تنتبه من هذا الفخ

عصائر طبيعية لدعم صحة القلب
عصائر طبيعية لدعم صحة القلب
عصائر طبيعية لدعم صحة القلب

5 أنماط للكبد الدهني.. دراسة تكشف اختلاف مخاطر الإصابة بسرطان الكبد وفشل الكبد

أنماط مختلفة للكبد الدهني
أنماط مختلفة للكبد الدهني
أنماط مختلفة للكبد الدهني

ما نقص الفيتامين الذي يسبب ظهور بقع بيضاء على الجلد؟.. أسباب متعددة وطرق العلاج

ظهور بقع بيضاء على الجلد
ظهور بقع بيضاء على الجلد
ظهور بقع بيضاء على الجلد

بسعر 10 ملايين إسترليني.. الأمير هاري وميجان يخططان لشراء منزل ببريطانيا

هاري وميجان يخططان للعودة إلى بريطانيا بشراء منزل جديد
هاري وميجان يخططان للعودة إلى بريطانيا بشراء منزل جديد
هاري وميجان يخططان للعودة إلى بريطانيا بشراء منزل جديد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. منال إمام

د. منال إمام يكتب: حين يكبر الآباء.. من يرعى الذين رعونا؟

شحاتة السيد

شحاته السيد يكتب: كيف تنتهي العوالم؟.. حين تقرأ الآلة مكتبة الحجر!

محمد سعيد حامد

محمد سعيد حميد يكتب: قصيدة "ماردُ الملح"

د. محمد عسكر - إستشارى نظم المعلومات والأمن السيبراني

د.محمد عسكر يكتب: من الدراما إلى الواقع.. هل أصبحت هواتفنا تحت المراقبة؟

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: هل تستطيع المرأة أن تحب رجلًا لا تحتاج إليه؟

المزيد