سعر الذهب اليوم في البحرين.. عيار 21 يسجل 41.050 دينار

سجل سعر الذهب اليوم في البحرين نحو 41.050 دينار لجرام الذهب عيار 21، بينما بلغ سعر جرام الذهب عيار 24 نحو 46.900 دينار، وفقًا للأسعار المتاحة.

وتحظى أسعار الذهب باهتمام المواطنين والمستثمرين، في ظل متابعة تحركات المعدن الأصفر في الأسواق العالمية، حيث سجلت الأونصة نحو 3879.73 دولار.

أسعار الذهب اليوم في البحرين

بلغ سعر جرام الذهب عيار 22 نحو 43 دينارًا، وسجل عيار 18 نحو 35.175 دينار، فيما وصل سعر الجنيه الذهب إلى 328.300 دينار بحريني.

وسجلت التولة عيار 24 نحو 547.025 دينار، مقابل 501.550 دينار للتولة عيار 22.

سعر أونصة الذهب في البحرين

بلغ سعر أونصة الذهب في السوق البحرينية نحو 1459 دينارًا، بينما سجلت الأونصة عالميًا 3879.73 دولار.

وتتأثر أسعار الذهب في البحرين بتحركات الأونصة العالمية وسعر الدولار، إلى جانب مستويات العرض والطلب وتكاليف التداول.

سجل عيار 21 نحو 41.050 دينار، وبلغ الجنيه الذهب 328.300 دينار، فيما وصلت الأونصة العالمية إلى 3879.73 دولار.