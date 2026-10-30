عاهل البحرين يبحث هاتفيا مع الرئيس اللبناني علاقات التعاون والمستجدات الإقليمية والدولية
بحث عاهل البحرين الملك حمد بن عيسى آل خليفة، في اتصال هاتفي اليوم /الجمعة/، مع الرئيس اللبناني، العماد جوزيف عون، العلاقات بين البلدين، وسبل تعزيز التعاون الثنائي بما يحقق المصالح المشتركة.
كما جرى خلال الاتصال، وفق ما ذكرت وكالة أنباء البحرين (بنا) - بحث مستجدات الأوضاع الإقليمية والدولية، وتبادل وجهات النظر بشأن عدد من القضايا موضع الاهتمام المشترك.
وأعرب الرئيس اللبناني عن تطلعه إلى تعزيز التمثيل الدبلوماسي لمملكة البحرين في لبنان، وتوطيد التعاون الاقتصادي وتطويره بين البلدين، بما يسهم في تنمية التعاون المشترك.