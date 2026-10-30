وزير خارجية البحرين يبحث مع وفد برلماني بريطاني علاقات التعاون والمستجدات الإقليمية

بحث وزير الخارجية البحريني، الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني، اليوم /الجمعة/، مع وفد برلماني بريطاني، سبل توطيد التعاون والتنسيق المشترك بين البلدين في إطار مبادئ الاتفاقية الشاملة للتكامل الأمني والازدهار، وما تتيحه من فرص لتعميق التعاون في العديد من المجالات الحيوية.

كما تم خلال اللقاء - الذي عقد على هامش الدورة الثانية والعشرين لمؤتمر حوار المنامة 2026، وفقا لوكالة أنباء البحرين (بنا) - مناقشة آخر المستجدات الإقليمية، وتداعيات تعطل الملاحة البحرية في مضيق هرمز وباب المندب على إمدادات الطاقة والغذاء والاقتصاد العالمي، والجهود التي تبذل لخفض التصعيد وصون الأمن والاستقرار في المنطقة، والدفع بجهود إحلال السلام الشامل المستدام لصالح جميع شعوبها.

وضم الوفد البرلماني البريطاني بريتي باتيل عضو مجلس العموم البريطاني السكرتيرة الدولية لحزب المحافظين، واللورد جون مان عضو مجلس اللوردات، واللورد ستيوارت بولاك عضو مجلس اللوردات، والدكتور زبير أحمد عضو مجلس العموم.