الكنيسة الكاثوليكية بمصر تنعي شهداء كنيسة العائلة المقدسة بغزة وتصلي من أجل المصابين

تنعي الكنيسة الكاثوليكية بمصر، برئاسة غبطة البطريرك الأنبا إبراهيم إسحق، بطريرك الإسكندرية للأقباط الكاثوليك، ورئيس مجلس البطاركة والأساقفة الكاثوليك بمصر، شهداء كنيسة العائلة المقدسة اللاتينية، بغزة، كما تصلي الكنيسة إلى المسيح القائم من بين الأموات أن يمنح أسر الشهداء الصبر والرجاء، وأن يهب الشفاء العاجل لجميع الجرحى والمصابين.

كما تقدم الكنيسة الكاثوليكية بمصر خالص التعازي إلى غبطة الكاردينال بييرباتيستا بيتسابالا، بطريرك القدس للاتين، مؤكدة تضامنها الكامل مع قداسة البابا لاون الرابع عشر، الذي جدد نداءاته، لوقف إطلاق النار الفوري في غزة، كما نصلي جميعًا إلى ملك السلام، حتى يحل بسلامه في الشرق الأوسط، وكافة أنحاء العالم.